Desde las 2:20 p.m. del lunes 29 de junio 2026, BanCoppel presenta fallas en su servicio.

Los clientes de la institución bancaria reportaron en Downdetector dificultades al momento de usar la app, banca móvil y realizar transferencias.

Aunque la caída de BanCoppel no es generalizada, las afectaciones se han presentado principalmente en:

Ciudad de México

Chihuahua

Guadalajara

Mérida

Fallas BanCoppel hoy (Especial)

Hasta las 4:24 p.m. BanCoppel informó que su aplicación comenzó a operar con total normalidad después de las dificultades que presentó.

“Te ofrecemos una sincera disculpa por las molestias ocasionadas. Te confirmamos que nuestra App BanCoppel ya se encuentra operando con total normalidad” BanCoppel

Reportan falla en BanCoppel hoy 29 de junio 2026

Vía redes sociales, usuarios comenzaron a reportar fallas en BanCoppel hoy 29 de junio.

“BanCoppel tiene problemas en su app, no puedo transferir”, escribió un cliente para alertar de la situación.

Incluso señalaron que al momento de realizar alguna operación les aparecía el mensaje de que la aplicación estaba en mantenimiento con el Token Digital como única función disponible.

BanCoppel registra fallas hoy lunes 29 de junio de 2026 (@MendiMemo / X)

Aunque BanCoppel no lanzó un comunicado oficial para explicar sobre las intermitencias que tiene en su servicio, sí informó dos horas después de la oleada de reportes que su app y transferencias ya funcionaban normalmente.

De igual manera, mandó una disculpa a sus clientes por los inconvenientes que ha ocasionado.

Los usuarios de BanCoppel dejaron ver su molestia por la caída del servicio a un día de la quincena donde varios realizan pagos y transacciones.

BanCoppel ha registrado fallas también el 15 y 16 de junio, desatando incertidumbre entre los clientes de la institución bancaria que no pueden hacer operaciones con normalidad.