Mediante un comunicado, Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego reiteró que pagará al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero sólo el 10% de su deuda.

Dicho pronunciamiento se da tras mención en la conferencia mañanera de hoy 27 de octubre, en la que la procuradora Fiscal, Grisel Galeano García declaró que esperarán la decisión judicial debido a los múltiples amparos evasivos.

Desde su festejo de cumpleaños, Ricardo Salinas Pliego había revelado que pagaría su deuda con el SAT, sin embargo, sólo el 10% que equivale a 7 mil 600 millones de pesos.

Este lunes 27 de octubre, Grupo Salinas dio respuesta a lo señalado en la conferencia, en donde afirmó que pagará de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias tribunales, que no establecen el doble cobro.

Por lo cual, las empresas de Grupo Salinas enviaron oficios al SAT solicitando dicho ajuste a los créditos fiscales y un espacio de diálogo, para implementar las resoluciones ya mencionadas.

Sin embargo y en respuesta a Grisel Galeano García, la procuradora fiscal, ejercerán su derecho a defenderse y acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ser necesario.

