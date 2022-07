El banco Santander no será el que compre Citi Banamex, a la venta desde enero de 2022, pues la empresa no aceptó su propuesta.

Santander había anunciado su interés en adquirir la banca de CitiGroup; sin embargo, l a propuesta no vinculante que envió al grupo no fue aceptada, por lo que no seguirá participando en el proceso.

Cabe destacar que Santander es el segundo banco con mayor presencia en México, por lo que era considerado como uno de los potenciales compradores de CitiBanamex.

Este viernes 22 de julio, Santander, banco español, anunció que CitiBanamex rechazó la oferta hecha para la compra de sus operaciones bancaria s comerciales minoristas en México.

El banco confirmó que había enviado una propuesta no vinculante a CitiGroup que fue sometida a consideración de su consejo.

Sin embargo, la entidad bancaria informó a Santander que no continuaría en las siguientes etapas del proceso de compra.

Por ello, el banco informó a través de un comunicado que no continúa con el proceso de compra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid.

¿Quiénes son los interesados en comprar Banamex?

Desde el anuncio de la venta de Banamex por parte de CitiGroup varias entidades bancarias han mostrado interés en adquirir las operaciones minoristas del banco en México.

Actualmente, el banco tiene un valor entre el 12 y 15 mil millones de dólares, de acuerdo con el Bank of America.

Entre los interesados, además del recientemente rechazado Santander, han mostrado su interés:

Carlos Slim, con Inbursa

BBVA

Banca Mifel

Banorte

CitiGroup compró Banamex en 2001 por 12.500 millones de dólares y actualmente es una de las entidades privadas más grandes del mercado de México, solo por detrás de

BBVA

Santander

Sin embargo, este 2022 decidió retirarse de las operaciones en México como parte de su nueva estrategia de negocio.

Anteriormente se ha retirado de otros países de América Latina, así como Asia y Europa para centrarse en negocios institucionales.