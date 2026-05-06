Como parte de sus alianzas con desarrolladoras de videojuegos, se presentó el set LEGO SEGA Mega Drive, que recrea la legendaria consola de los padres de Sonic.

Si te interesa el set LEGO SEGA Mega Drive, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo precio y fecha de venta.

LEGO SEGA Mega Drive (LEGO)

Precio del set LEGO SEGA Mega Drive

Algo que agradará a todos los fans es que el set LEGO SEGA Mega Drive es uno de los más baratos en general de la marca, pues su precio es de 999 pesos.

Si bien esto se debe a que el set LEGO SEGA Mega Drive es más pequeño que otros, ya que cuenta con apenas 479 piezas, sigue siendo un buen precio.

Su tamaño es de 4 cm de altura, 16 cm de ancho y 12 cm de profundidad, además cuenta con dos controles que se pueden conectar y desconectar de la consola.

Sin olvidar que también cuenta con un cartucho que se puede insertar en el “dispositivo”, el cual a su vez tiene un curioso adorno de Sonic en la parte superior.

Set LEGO SEGA Mega Drive (LEGO)

Cuándo comprar el set LEGO SEGA Mega Drive

A diferencia de otros coleccionables, el set LEGO SEGA Mega Drive no tendrá preventa ni en tiendas físicas ni en la tienda en línea de la juguetera.

El set LEGO SEGA Mega Drive se podrá comprar hasta el 1 de junio de 2026, en todos los puntos de venta, incluyendo distribuidores autorizados.

Que no haya preventa se debería a que no es un producto tan fuerte como lo han sido otros coleccionables recientes lanzados por LEGO.

Aún así, este hecho equilibra las cosas para todos los fans, quienes siempre se han quejado de las preventas, debido a los acaparadores.

Esto a pesar de que LEGO ha implementado muchos seguros para evitar que las existencias se agoten antes de tiempo.