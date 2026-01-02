Ricardo Salinas Pliego aclaró cuál es la aseguradora que cubrirá los daños del Tren Interoceánico tras el accidente.

El empresario reiteró que Seguros Azteca no está relacionada con el tren, sino la aseguradora Ve por Más.

La aseguradora que cubrirá los daños del Tren Interoceánico, según Ricardo Salinas Pliego

Según Ricardo Salinas Pliego, la aseguradora que está a cargo de los daños por el accidente del Tren Interoceánico del 28 de diciembre, es Ve por Más.

Se trata de una aseguradora que ofrece sus productos tanto para personas particulares como para negocios.

“Falso, la aseguradora que se hará cargo de los daños es: VE POR MÁS” Ricardo Salinas Pliego

Esta aclaración la hizo el empresario, luego de que trascendiera que sería Seguros Azteca quien había asegurado los bienes materiales del Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023.

Ricardo Salinas Pliego reclama que quieren “cobrarle”

Por otra, Ricardo Salinas Pliego reclamó que la supuesta información sobre que Seguros Azteca se haría responsable de los daños del Tren Interoceánico es un intento para cobrarle a él.

Asimismo, aseguró que el gobierno de México estaba intentando “embarrarlo” con el pago de 30 mil pesos “por muertito”.

"La realidad es que, desde Palacio Nacional, y compañía les dieron la orden a ustedes (y a otros paleros del régimen) de intentar embarrarme con su pago de 30,000 pesitos por muertito, pero eso es falso" Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego (Ricardo Salinas Pliego/ sdpnoticias)

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó como saldo 14 personas muertas y casi 100 heridos.