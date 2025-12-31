Grupo Salinas informó mediante sus redes sociales que es completamente falso que Seguros Azteca deba cubrir el seguro de pasajeros del Tren Interoceánico tras el incidente en el que murieron 13 personas.

Según indicó la empresa de Ricardo Salinas Pliego, la póliza de Seguros Azteca si incluye cobertura de vías y algunas locomotoras y vagones, pero esta no aplica para el caso de pasajeros heridos.

Ese contrato de responsabilidad civil, como ya ha sido documentado ampliamente por diversos medios de comunicación, fue adjudicado a otra empresa.

Seguros Azteca también defendió que no ha recibido notificación o reclamo alguno por lo ocurrido en el Tren Interoceánico, por lo que hizo un llamado a medios, especialmente a Reforma, para no propagar información falsa.

Grupo Salinas acusa a Reforma de periodismo engañoso por nota sobre Seguros Azteca

En respuesta a lo que calificó como una campaña en contra de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas acusó al diario Reforma de practicar un “periodismo especulativo y engañoso” por atribuirle responsabilidades a Seguros Azteca.

Seguros Azteca no pagará daños del Tren Interoceánico (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

“Irresponsablemente, acusan de forma falsa y facciosa a Seguros Azteca de estar involucrada en los seguros de los pasajeros del accidentado Tren Interoceánico”

La respuesta de Grupo Salinas fue enviada de manera pública a Roberto Zamarripa de la Peña, director editorial de Grupo Reforma; en la misma, se le exige al medio verificar la información antes de publicar una nota periodística.

En el llamado de atención a Reforma por la nota publicada respecto a una póliza de Seguros Azteca, Grupo Salinas acusó que dicha publicación refleja un evidente desconocimiento de cómo funciona el sector y dichas pólizas .

En la parte final del mensaje, apelando a su “derecho de réplica”, Grupo Salinas pidió a Reforma que publique una nota en el mismo espacio de su medio impreso y digital sobre la "verdadera" situación de los seguros del Tren Interoceánico.