En el marco de las actividades previas al 8 de marzo, Uber México y Fondo Semillas renovaron su alianza estratégica con un nuevo donativo para el periodo 2026-2027.

La firma del convenio, realizada el 26 de febrero de 2026, contempla una aportación superior a un millón de pesos, elevando la contribución histórica de Uber a casi 7 millones.

Este esfuerzo, integrado al programa global Driving Change de Uber, busca fortalecer a organizaciones y colectivas de mujeres que defienden derechos humanos y combaten diversas formas de violencia en México.

Uber México y Fondo Semillas suman 8 años de colaboración continua

En el marco de las actividades previas al 8 de marzo (8M), Uber México y Fondo Semillas formalizaron la renovación de su alianza estratégica con la firma de un nuevo donativo para el periodo 2026-2027.

Este compromiso, que celebra ocho años de colaboración continua, tiene como objetivo principal fortalecer el trabajo de organizaciones, colectivas y grupos de mujeres que luchan por los derechos humanos y el combate a las violencias en diversos contextos locales del país.

La firma del convenio, realizada el 26 de febrero de 2026, contempla una aportación superior a un millón de pesos mexicanos.

Con este nuevo monto, la contribución histórica de Uber hacia Fondo Semillas alcanza casi los 7 millones de pesos, consolidando una relación que ha evolucionado para apoyar proyectos desde Chihuahua hasta la península de Yucatán.

Uber México y Fondo Semillas renuevan alianza estratégica 2026-2027 (Elizabeth Flores)

Cecilia Román: Uber es parte de la solución a la violencia sistémica

Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad en Uber México, destacó que este esfuerzo se integra en el programa global “Driving Change”, el cual busca que la empresa de movilidad sea parte de la solución a la violencia sistémica contra las mujeres.

Uber reafirmó su compromiso con la seguridad dentro de su plataforma, detallando que mantienen procesos estrictos de revisión de antecedentes, filtros de documentos y reconocimiento facial aleatorio para conductores.

Asimismo, la empresa cuenta con protocolos especializados y agentes capacitadas para investigar reportes de acoso o agresión, con una política de cero tolerancia que incluye la inhabilitación permanente de cuentas en la aplicación.

Fondo Semillas hace un llamado a la filantropía en corporativa

Fondo Semillas, una organización con 35 años de experiencia, se destaca por otorgar recursos financieros flexibles, permitiendo que las propias mujeres organizadas decidan dónde es más relevante invertir el dinero para combatir la violencia.

A lo largo de su historia, el fondo ha beneficiado directamente a más de 1.7 millones de mujeres y niñas. Gabriela Toledo, codirectora de la organización, subrayó la importancia de la filantropía corporativa en un contexto de desfinanciación global, señalando que el aporte de Uber representa cerca del 20% de sus donaciones provenientes del sector empresarial en México.

Durante el anuncio, se compartieron experiencias de organizaciones que han sido fortalecidas por esta alianza:

Cultivando Género (Aguascalientes): Enfocada en combatir la violencia digital que afecta al 26.6% de las mujeres adolescentes en México, mediante metodologías lúdicas y manuales de descarga gratuita.

Veredas Psicosociales (Oaxaca): Dedicada a “cuidar a quienes cuidan”, brindando acompañamiento emocional y herramientas psicosociales a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos para evitar el desgaste físico y emocional en sus luchas.

Hacia el futuro, Fondo Semillas informó que se encuentra cerrando su convocatoria bienal, para la cual se esperan más de 1,000 registros de organizaciones.

Los proyectos seleccionados, que recibirán financiamiento por 18 meses, serán anunciados a principios de junio de 2026 tras un proceso de votación entre pares que garantiza la legitimidad del apoyo.