Luego de las restricciones a esta plataforma de transporte, se informó sobre una suspensión definitiva para que Uber opere libremente en los aeropuertos de México.

La medida concedida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa evita que la Guardia Nacional realice detenciones a los viajes generados a través de Uber.

Con esta suspensión definitiva, los conductores de Uber podrán ingresar sin problema alguno en los más de 70 aeropuertos del país, en lo que se resuelve el juicio de amparo.

Taxistas del AICM (Cuartocuro / Galo Cañas Rodríguez)

Uber podrá operar libremente en aeropuertos de cara al Mundial de Futbol 2026

A pesar de las quejas de grupos de taxistas, la suspensión definitiva autoriza que los conductores de Uber puedan llevar y recoger libremente a usuarios en los aeropuertos mexicanos.

El comunicado compartido por Uber explica que ningún conductor de Uber podrá ser detenido por autoridades como la Guardia Nacional o Marina, en la zona federal de los aeropuertos.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México” Uber

Uber confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final que tome en cuenta la realización del Mundial de Futbol en México para 2026, que necesitará facilitar el transporte de millones de turistas.

En la parte final de su mensaje, Uber instó a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva y solicitó al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional.