Uber anunció el lanzamiento en México de Uber Pro Card, una tarjeta de débito para conductores y repartidores, con el objetivo de que estos tengan más control sobre sus ganancias.

De acuerdo con Uber, esta tarjeta de débito será operada por Consubanco y brindará a conductores y repartidores más flexibilidad financiera y acceso a beneficios exclusivos.

Uber lanza tarjera de débito (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO)

Uber México anuncia tarjeta de débito para conductores y repartidores: estos serán los beneficios

Ricardo Martínez, director de negocios de Uber en México, reportó que los conductores y repartidores señalaron que recibir sus ganancias de forma inmediata mejoraría su vida financiera.

A partir de lo señalado, Uber lanzó su nueva tarjeta de débito: Uber Pro Card, donde los conductores y repartidores podrán tener acceso a sus ganancias en cuanto termine un viaje o un pedido.

El director de desarrollo de negocios de Uber México señaló que otros de los beneficios de esta tarjeta de débito serán:

Adquisición gratuita y sin requerimiento de saldo mínimo

Seguridad, acceso a servicios financieros formales y rendimiento de hasta el 7%

Préstamos flexibles para adquirir electrodomésticos y bienes duraderos a plazos en Chedraui

Préstamos personales con Bkaya de hasta 5 mil pesos con un plazo de hasta 8 meses

Uber informó que se puede solicitar la Uber Pro Card accediendo desde la app y para ser elegibles deben estar activos en la plataforma y haber completado al menos 25 viajes o entregas.

Según Uber, esta tarjeta de débito ya cuenta con más de 150 mil conductores y repartidores, que se han afiliado desde enero de 2025 y más de 100 mil créditos otorgados.