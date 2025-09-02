¡Se acabaron las dudas! Ya está confirmada la cartelera musical para los festejos del próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), con motivo del Grito de Independencia.

Al concluir su conferencia Mañanera del Pueblo de este martes 2 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer de manera oficial la lista de artistas que animarán la noche más mexicana del año en la CDMX.

Este 2025 será una fecha histórica: Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer en la historia de México en dar el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, encabezando por primera vez los festejos patrios como presidenta.

15 de septiembre, el Grito de Independencia en el Zócalo (Dra. Claudia Sheinbaum / Twitter)

Lista oficial de artistas que cantarán en el Zócalo CDMX el 15 de septiembre

Este martes, Claudia Sheinbaum presentó el cartel oficial de artistas que engalanarán con música y ambiente festivo la plancha del Zócalo CDMX el próximo 15 de septiembre.

La lista completa de artistas es la siguiente:

La Arrolladora Banda El Limón

Legado de Grandeza

Alejandra Ávalos

Con ello quedó descartada la posible participación del cantante Julión Álvarez luego de los recientes rumores que lo ubicaban como el principal invitado para el Grito de Independencia en el zócalo capitalino.

Artistas invitados para festejos del 15 de septiembre en el Zócalo CDMX (Especial)

¿A qué hora iniciarán las presentaciones en el Zócalo CDMX el 15 de septiembre?

De acuerdo con el cartel presentado en la Mañanera de Claudia Sheinbaum, las presentaciones musicales comenzarán a partir de las 8 de la noche.

Aún no se conoce el orden en la que se presentarán los grupos e artistas, aunque se prevé que La Arrolladora Banda El Limón sea quien cierre el evento.

De forma habitual, el artista o agrupación principal comienza su participación antes del Grito de Independencia —que se estima será entre las 10:50 pm y las 11:15 pm— y continúa cantando una vez acabada la ceremonia que será encabezada por Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia en el Zócalo CDMX (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)







