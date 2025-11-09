Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de TV Azteca, lanzó una polémica propuesta eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México.

En un viaje de fin de semana, Ricardo Salinas Pliego expresó en sus redes sociales como guiño de sus aspiraciones presidenciales, la propuesta eliminar el ISR.

Cabe recordar que el empresario tiene una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la falta de pago de impuestos.

Ricardo Salinas Pliego (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Ricardo Salinas Pliego propone eliminar el ISR en México; lo llama asqueroso impuesto

A través de una publicación en sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego lanzó una propuesta de eliminar el ISR en México.

En su publicación contó que mientras viajaba en barco por el Pacífico pensó si sería bueno que el próximo presidente de México quite el “asqueroso impuesto” del ISR.

“¿Ustedes creen que el próximo presidente de México haría bien en quitar ese asqueroso impuesto por trabajar (ISR)? ¡Yo creo que sí!” Ricardo Salinas Pliego en X

A lo que agregó que él cree que sí sería una positiva sugerencia de su parte que se retire este Impuesto Sobre la Renta en México.

El ISR que propone eliminar Ricardo Salinas Pliego es una contribución fiscal que se aplica a personas físicas o empresas y sirve para el pago de diferentes servicios públicos.

Aunque no explicó más a detalle su propuesta para eliminar el ISR en México o qué haría al respecto para que se sigan pagando con los impuestos los servicios públicos, el empresario hizo una analogía sobre la importancia de un buen capitán en un barco y el gobierno.