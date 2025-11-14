Morena presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en prestaciones laborales, como bonos de puntualidad y prima de antigüedad.

La propuesta busca modificar el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en beneficio de los trabajadores y la iniciativa fue presentada por Naty Poob Pijy Jiménez, diputada de Morena.

Diputada de Morena presenta iniciativa para eliminar el ISR en prestaciones laborales

Naty Poob Pijy Jiménez, diputada de Morena, propuso eliminar el ISR en prestaciones laborales argumentando que esto tendría un impacto positivo para los trabajadores.

Morena espera que con la propuesta de eliminar el ISR en prestaciones laborales, las personas tengan una mayor “capacidad económica” para destinarla a la familia, el ahorro o la inversión.

Naty Poob Pijy Jiménez (Redes sociales)

Entre las prestaciones laborales que estarían libres del ISR si se aprueba la iniciativa de Morena se encuentran las siguientes:

Bono de puntualidad y asistencia

Prima de antigüedad

Paga doble del Día del Trabajo

La diputada Naty Poob Pijy Jiménez argumentó que muchas veces el ISR alcanza hasta el 30% del salario de los trabajadores, lo que afecta directamente la economía familiar de cada uno de ellos.

Cabe mencionar que la iniciativa solo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y antes de pasar al pleno de la Cámara de Diputados será discutida en comisiones, y de aprobarse, pasará al Senado.