El empresario Ricardo Salinas Pliego se refirió al presidente Nayib Bukele como “un verdadero capitán de barco” durante su visita a El Salvador.

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego compartió su experiencia al visitar a Nayib Bukele, asegurando que el presidente de El Salvador es un gobernante que “navega en todos los mares y da resultados”.

“El día de hoy estoy en el bello y seguro país de El Salvador, con mi amigo Nayib Bukele, un verdadero capitán de barco que sabe navegar en todos los mares y dar resultados; no como los gobernícolas ineptos y corruptos que tenemos en México”. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego elogia a Bukele en su visita a El Salvador (@RicardoBSalinas / X)

Ricardo Salinas Pliego copiaría estrategia de seguridad a Bukele si fuera presidente de México

Mediante sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego se pronunció tras la visita que realizó al presidente Nayib Bukele en El Salvador.

El empresario aseguró que durante la charla se dijo identificado con el presidente salvadoreño, esto referente a la estrategia de seguridad que aplicó en su país.

Según señaló Ricardo Salinas Pliego, si fuera presidente de México haría lo mismo que Bukele: “declararle la guerra a los criminales y usar toda la fuerza del Estado para poner orden”.

Su objetivo principal sería darle paz a las familias mexicanas, así como seguridad y justicia para que puedan enfocarse en “trabajar en paz”.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que un país debe “administrarse como una empresa de alguien más”, dando resultados y no excusas ni justificaciones.

Aseveró que como presidente de México exigiría resultados a cada gobernador como lo hace con sus colaboradores, además asegurarse de tener carreteras seguras, calles iluminadas y cero baches en las calles.

Tras finalizar su reunión con Nayib Bukele, en donde hablaron también acerca del Bitcoin, Salinas Pliego cuestionó a sus seguidores sobre qué harían ellos si tuvieran la oportunidad de ser presidentes de México.