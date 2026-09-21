El empresario Ricardo Salinas Pliego celebra este 2026 a Grupo Salinas por cumplir 120 años con operaciones que han dejado 320 mil mdp pagados en impuestos.
Asimismo, Ricardo Salinas Pliego celebró la creación de más de 180 mil empleos mediante las distintas empresas que forman parte de Grupo Salinas.
Ricardo Salinas Pliego presume 320 mil mdp pagados en impuesto desde la creación de Grupo Salinas
Ricardo Salinas Pliego celebró los 120 años de existencia de Grupo Salinas este 2026, asegurando que por este tiempo se han pagado más de 320 mil mdp en impuestos, acusando que es “mucho más” que algunos políticos han pagado por gracias a sus cargos públicos.
“Eso significa cumplir con México porque hemos pagado más de 320 mil millones de pesos en impuestos; un montón de dinero pagado en impuestos y con mucho orgullo aquí seguiremos construyendo y cumpliendo”.Ricardo Salinas Pliego, empresario.
El empresario celebró este hecho con un post en sus redes junto a un video en donde narra la creación de más de 180 mil empleos a través de más de 200 empresas que conforman Grupo Salinas.
Asimismo, subrayó que en sus empresas hay más de 30 millones de clientes que acceden a sus servicios en los diferentes giros que abarcan.
Ricardo Salinas Pliego apuntó que de esta forma también logran crear un México mejor.
Los comentarios de Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de impuestos en México por Grupo Salinas, abonan a sus argumentos en donde asegura que no ha dejado de hacer este pago pese a que el gobierno de México señala una deuda al SAT 32 mil millones de pesos.