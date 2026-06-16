Se dio a conocer la transcripción de la primera llamada de emergencia de Jonathan Andic, cuatro minutos después de la caída mortal de su padre y fundador de Mango.

“Mi padre se ha caído por un barranco, envíen a alguien por favor, es que no lo veo”. Jonathan Andic, hijo mayor de Isak Andic, fundador de Mango

Fueron al menos tres llamadas las que realizó Jonathan Andic el 14 de diciembre de 2024, día en el que, mientras caminaba junto a su padre Isak Andic, este cayó por el barranco en Barcelona.

Sin embargo, las autoridades de España han cuestionado los lapsos entre llamadas junto a la modificación de la historia lo cual ha sido debatido por la defensa de Jonathan Andic.

Llamada de emergencia de Jonathan Andic tras muerte del fundador de Mango es revelada

El matí de Catalunya Rádio dio a conocer el audio de la llamada de Jonathan Andic a los servicios de emergencia 112, en la cual afirmó que su padre había caído por un barranco.

En la misma se escucha a Jonathan Andic -como confirmó a la operadora- llorando y solicitando que envíen a alguien, ya que su padre de 71 años se había caído y no lo veía.

Otros detalles que brindó fueron la falta de accesibilidad de vehículos de emergencia al lugar y posteriormente se les escucha hablando con un bombero de la Generalitat de Cataluña.

El audio de la llamada de emergencia fue confirmado por fuentes de la defensa, presentadas como prueba en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell.

🇪🇸 #MUNDO | NUEVAS RELEVACIONES EN EL CASO MANGO



El 14 de diciembre de 2024, Jonathan Andic llamó a Emergencias para pedir ayuda y salvar a su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, quien había caído al vacío mientras paseaban por un sendero en Montserrat. Este lunes se dio a… pic.twitter.com/zxdxbkDf7j — Altavoz Ec (@altavozecu_) June 15, 2026

Llamada de emergencia de Jonathan Andic es señalada por ocurrir 8 minutos después

Jonathan Andic llamó a emergencias cerca de ocho minutos después del momento en que se sitúa la caída del fundador de Mango, 12:28 hora local.

Asimismo, la primera llamada de Jonathan Andic no habría sido a emergencias, sino a la pareja sentimental de su padre, quien lo señala de la muerte de Isak Andic.

Alrededor de las 13:13 horas del mismo día, Jonathan Andic volvió a realizar una llamada de emergencia; es decir, más de media hora después, hecho señalado por las autoridades.

El transcurso de tiempo entre llamadas es cuestionado por las autoridades españolas, descartando una falta de reacción por shock.

Pese a esto, la defensa de Jonathan Andic afirma que fue verdadera la desesperación expresada por la caída de su padre, a quien gritó en varias ocasiones.