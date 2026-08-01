La fortuna de Elon Musk, empresario originario de Sudáfrica, se desplomó 600 mil millones de dólares por la caída en las acciones de sus empresas Tesla y SpaceX.

Según información de Bloomberg, el patrimonio de Musk pasó de un pico de 1.33 billones de dólares a mediados de junio de 2026, a situarse actualmente en 684 mil millones de dólares.

Elon Musk pierde 600 mil millones de dólares tras colocación de acciones de SpaceX e inversión en Tesla

La fortuna de Elon Musk perdió 600 mil millones de dólares tras la salida a bolsa de su firma aeroespacial, SpaceX.

De acuerdo con los reportes del mercado bursátil, las acciones de SpaceX sufrieron una corrección del 46%, descendiendo desde los 201.80 dólares hasta tocar mínimos de 108.37 dólares por acción.

Elon Musk pierde 600 mil millones de dólares tras colocación de acciones de SpaceX en la bolsa (Susan Walsh / AP)

La tendencia a la baja podría agravarse, según analistas, cuando se desbloqueen 911.5 millones de acciones adicionales de la compañía de Elon Musk para la venta por parte de inversionistas iniciales.

Simultáneamente, Tesla también ha contribuido significativamente a la fuerte caída del patrimonio de Elon Musk en los últimos meses.

Bloomberg señala que sus acciones cayeron un 17% tras reportar un flujo de caja negativo, producto de una inversión de 5,800 millones de dólares en gastos de capital descritos por el empresario como un esfuerzo masivo de expansión.

Aunque las entregas de vehículos aumentaron, el mercado castigó el elevado gasto de la fabricante de autos eléctricos.

Con la próxima publicación de resultados de SpaceX, los analistas determinarán si Elon Musk podrá frenar esta masiva caída a su riqueza, que representa un golpe para las intenciones futuras del empresario.