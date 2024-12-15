El nombre de Isak Andic se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que el fundador de la cadena de ropa Mango murió a los 71 años el 14 de diciembre de 2024 en un accidente.

De acuerdo con lo que ha trascendido, el empresario Isak Andic murió tras sufrir un trágico accidente mientras realizaba una excursión con su familia.

A través de las redes sociales varios empresarios de la industria de la moda y personas han externado sus condolencias a la familia de Isak Andic.

Forbes consideró a Isak Andic el hombre más rico de Cataluña con una fortuna estimada en 95,181,750 pesos mexicanos (4500 millones de euros).

A continuación te contamos quién fue Isak Andic, quien empezó a vender camisas bordadas y pronto se convirtió en uno de los empresarios más importantes al fundar Mango.

¿Quién fue Isak Andic, fundador de Mango?

Isak Andic nació en Estambul en 1953, pero cuando tenía 14 años emigró con su familia a Barcelona.

Isak Andic (Tomada de video)

La familia de Isak Andic enfrentó dificultades económicas, después de su padre perdiera su negocio de importación de material eléctrico, por lo que decidieron comenzar de nuevo en España.

Desde que era joven, Isak Andic mostró su espíritu emprendedor que lo llevó a convertirse en uno de los empresarios más conocidos en la industria de la moda.

La revista Forbes lo posicionó como la quinta persona más rica de este año en España.

En su publicación, se reveló que Mango es la segunda compañía textil más destacada de España tras Inditex.

La cadena Mango es considerada como uno de los grupos de moda más grandes de Europa con casi 2,800 tiendas en 120 países.

¿Cuántos años tenía Isak Andic, fundador de Mango?

Isak Andic murió a los 71 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Isak Andic, fundador de Mango?

En la década de los 70, el empresario contrajo matrimonio con Neus Raig Tarragó, pero posteriormente se divorciaron.

Mantuvo una relación con la estilista catalana Zenaida Bufill Comadrán.

Desde 2018, compartía una relación con Estefanía Knuth, jugadora de golf de 45 años.

¿Qué signo zodiacal fue Isak Andic, fundador de Mango?

Se desconoce el signo zodiacal de Isak Andic, fundador de Mango.

Isak Andic (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tuvo Isak Andic, fundador de Mango?

Isak Andic tuvo tres hijos fruto de su matrimonio con Neus Raig Tarragó:

Jonathan Andic (1981), que fue nombrado su sucesor en 2012

Judith Andic (1984), que también trabaja para Mango

Sarah Andic (1997), quien ha representado a su padre en diferentes actos de compromiso con acciones sociales y filantropía

¿Qué estudió Isak Andic, fundador de Mango?

Se desconoce los estudios de Isak Andic y es que desde muy joven mostró su pasión por el emprendimiento.

¿En qué ha trabajado Isak Andic, fundador de Mango?

A los 17 años, Isak Andic comenzó a vender en España camisas bordadas que compraba en el Gran Bazar de Estambul.

Con 28 años, Isak Andic de decidió fundar Mango junto a su hermano Nahman, una marca que diseñaba y fabricaba sus propios productos.

La primera tienda abrió en el Paseo de Gracia de Barcelona, poco a poco se convirtió en una marca a nivel mundial.

Impulsado por el éxito de su primera tienda, vino una rápida expansión, con la apertura de centenares de puntos de venta tanto en España.

Luego creció con la apertura de negocios en el exterior, empezando por Portugal y Francia.

Mango se centró en un primer momento en la moda femenina, pero se fue diversificando en su crecimiento: ampliaron a la oferta de moda masculina, con el lanzamiento de Mango Man, y luego la línea para niños, Mango Kids, y para el hogar, Mango Home.

A lo largo de su trayectoria, Isak Andic se ha desempeñado como vicepresidente de Banco Sabadell y presidente del Instituto de Empresa Familiar (2010-2012).

Ha sido miembro del International Advisory Board de la Generalitat de Cataluña, del Investment Advisory Council for Turkey y de la Fundación Amigos del Museo del Prado y patrón de la Fundación MACBA.

El Rey Felipe VI le entregó a Isak Andic el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, galardón que otorgan el Cercle d’Economia, el Círculo de Empresarios y el Círculo de Empresarios Vascos.

¿De que murió Isak Andic, fundador de Mango?

De acuerdo con El País, Isak Andic murió por un accidente de montaña en Collbató, Barcelona.

Según con lo que se ha reportado, Isak Andic perdió la vida tras caer por un barranco cuando se encontraba en una excursión con algunos miembros de su familia.

De acuerdo con algunos informes, Isak Andic cayó al vacío de una altura de unos 150 metros cuando paseaba en unas cuevas cerca de Barcelona, en el noreste de España.

Según fuentes de la compañía Isak Andic iba acompañado de su hijo y de su mujer.

El medio La Vanguardia reportó que el hijo reveló que paseaba con su padre cuando escuchó el ruido del desprendimiento de piedras y arena y acto seguido vio cómo caía al vacío.

El cuerpo sin vida de Andic fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Cataluña, donde se le practicará la autopsia correspondiente.