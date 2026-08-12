Como una manera de ayudar y solidarizarse tras el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto, Rappi habilitó un botón para hacer donaciones directamente desde México.

Esta iniciativa de Rappi se hace en conjunto con ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), para garantizar que las donaciones lleguen a los afectados por el terremoto.

Rappi (Rappi)

¿Cómo hacer donaciones a Colombia con el botón de Rappi?

Si quieres donar usando el botón de Rappi, debes de hacer lo siguiente:

Localiza el botón “Unidos Por Colombia. Dona Aquí”, en el menú principal de la aplicación

Llegarás al sitio de ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia)

Elige el monto que quieras donar

Las donaciones de Rappi se establecen por defecto en los 5 dólares (alrededor de 90 pesos); sin embargo, se da la posibilidad de modificar la cantidad que quieras dar a los afectados en Colombia.

La donación podrá ser única o mensual, es decir, dar la misma cantidad cada mes por tiempo indefinido; es lo decides al momento de mandar la cantidad que quieres donar.

Cada usuario recibirá un certificado por el valor aportado; con el fin de hacer todo de manera legal y trasparente.

Botón de donaciones de Rappi (Rappi)

Rappi ha lanzado toda una estrategia para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

El botón de donaciones es solo otro de los múltiples ejes que ha desplegado Rappi para ayudar tras el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

Muestra de ello es que Rappi también ha puesto a disposición de usuarios, aliados comerciales y repartidores en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia, información y acceso a SOS ReservaDoc.

Esta iniciativa busca ofrecer atención médica y acompañamiento psicológico gratuito a las personas que hayan sido afectadas por el siniestro, contando con el apoyo de médicos voluntarios certificados.

El acceso a este servició se facilitará a través de la aplicación, así como de los canales de comunicación oficiales dentro de la misma, solo dentro del territorio colombiano.