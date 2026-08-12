Google lleva el zoom del Pixel 11 Pro hasta 120x con ayuda de IA

Google ha presentado este miércoles 12 de agosto su nuevo equipo Pixel 11 Pro con el que la empresa apuesta a la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar su cámara con un zoom de hasta 120x.
Luego de que desde su evento anual ‘Made by Google’ en Nueva York, Estados Unidos, presentó sus nuevos modelos de teléfonos inteligentes:
- Pixel 11,
- Pixel 11 Pro,
- Pixel 11 Pro XL y
- Pixel 11 Pro Fold
Nuevos equipos de Google que además de un super zoom con IA, también contarán con su nuevo procesador Tensor G6, para mejorar la fotografía y el vídeo.
Pixel 11 Pro de Google llegará hasta 120x de zoom con ayuda de la IA
Con un zoom de hasta 120x es como llega el nuevo Pixel 11 Pro de Google esto gracias a la implementación de la IA.
Ya que la cámara del Pixel 11 Pro de Google se ayudará de la AI cuando se alcance hasta los 120x de zoom utilizando un modelo de difusión de inteligencia artificial para rellenar los detalles visuales.
Entre detalles de estas mejoras en fotos con 120x de zoom con IA, estas serán en dos resultados para la galería de Pixel 11 Pro de Google, la versión mejorada y original, así como la retocada contará con la marca de agua de contenido C2PA.
Mientras que la captura de alta resolución del Pixel 11 Pro de Google será de hasta 50 MP, equipado con herramientas avanzadas para fotografía nocturna.
Asimismo, la cámara para grabar del Pixel 11 Pro de Google tendrá video en 8K a 30 cuadros por segundo mediante Video Boost.
Características de Pixel 11 Pro de Google equipado con AI en cámara
Las características principales del Pixel 11 Pro de Google equipado con AI en cámara, lo hacen aún más atractivo.
Pues en su procesador el Pixel 11 Pro de Google llega cargado con el Tensor G6 y un coprocesador Titan M3, con Android 17 y siete años de actualizaciones.
La pantalla del Pixel 11 Pro de Google se distingue por tener:
- Actua Display
- OLED LTPO de 6,3 pulgadas
- Resolución 1,5K (1.280 x 2.856 píxeles)
- 495 ppp
- Tasa de refresco: 1-120 Hz
- Gorilla Glass Victus 2
- Brillo HDR: 2.400 nits
- Brillo pico: 3.600 nits
- HDR
Mientras que la cámara trasera del Pixel 11 Pro de Google será con:
- Angular 50 MP, OIS+EIS, f/1.68, FOV 82º
- Gran angular 48 MP, f/1.7, FOV 123º
- Telefoto 48 MP, OIS+EIS, f/2.8, zoom óptico x5
- Super Zoom 120x
- LDAF (enfoque láser)
- Video 8K@30 FPS
Por su parte la cámara delantera del Pixel 11 Pro de Google llega con 42 MP, f/2.2, FOV 103º y un video 4K@60 FPS.
¿Cuál será el precio de Pixel 11 Pro de Google en México?
Por ahora Google no ha revelado los precios oficiales para su nuevo equipo Pixel 11 Pro en México, sin embargo conforme a los precios en Estados Unidos, estos tendrían los siguientes costo:
- Pixel 11 Pro de 256 GB: $1,099 dólares, alrededor de $18,750 pesos
- Pixel 11 Pro XL de 256 GB: $22,160 pesos