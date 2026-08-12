La Embajada de Colombia en México expresó su agradecimiento al gobierno mexicano y a Claudia Sheinbaum tras el envío de 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Pereira, luego del devastador terremoto del 10 de agosto.

“Queremos reconocer de manera especial el trabajo cercano, generoso y decidido que, bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, ha adelantado el Gobierno de México para hacer posible el vuelo de asistencia humanitaria que arribará hoy al Aeropuerto Internacional Matecaña” Embajada de Colombia en México

La ayuda humanitaria, realizado con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y personal del Ejército, fue reconocida como muestra de solidaridad y amistad entre México y Colombia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

“México nos demuestra, una vez más, que está al lado de Colombia y que la solidaridad entre nuestros pueblos se convierte en acciones concretas cuando más se necesita... Gracias México, por estar con Colombia.” Embajada de Colombia en México

El apoyo de México a Colombia contempla el envío de más de 58 toneladas de despensas, agua y medicamentos entre el 12 y 14 de agosto.

“Queremos reconocer y agradecer el compromiso de todo el equipo que trabaja por Colombia en territorio mexicano: nuestras Agregadurías, ProColombia, nuestros Consulados, que han acompañado y facilitado esta articulación con las autoridades mexicanas y han trabajado incansablemente para que la solidaridad de México pueda llegar hoy a quienes más lo necesitan” Embajada de Colombia en México

México envía ayuda humanitaria a Colombia (@EmbColombiaMex / X)

México envía ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum -de 64 años- informó sobre el despegue de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a Pereira.

Entre las 7:11 y 7:40 horas, las aeronaves salieron del hangar del AIFA con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria.

Embajada de Colombia en México agradece ayuda humanitaria (@EmbColombiaMex / X)

Además de los insumos, viajó personal del ejército mexicano para colaborar en las labores de asistencia y atención a la población afectada.

El operativo contempla que entre el 12, 13 y el 14 de agosto se envíen en total 2 mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria.