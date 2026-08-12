Claudia Sheinbaum reaccionó con asombro al confirmar que el dólar se cotizaba en 17.3 pesos el 12 de agosto de 2026, calificando la cifra como “increíble”.

“17.3… increíble” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó en la mañanera que la fortaleza del peso refleja la solidez de la economía mexicana y la confianza de los inversionistas internacionales.

Aunque Claudia Sheinbaum evitó profundizar en detalles, subrayó que la estabilidad cambiaria se mantiene pese a presiones externas, consolidando al peso como una de las monedas más apreciadas a nivel global.

Claudia Sheinbaum señala que es “increíble” el precio del dólar frente al peso

Durante la conferencia de prensa del 12 de agosto, un periodista le señaló a Claudia Sheinbaum la notable fortaleza de la moneda mexicana, la cual se cotizaba en niveles cercanos a los diecisiete pesos.

La presidenta reaccionó de manera directa calificando la cifra de “increíble” al precisar que se encontraba en 17.3.

En ese momento, Claudia Sheinbaum no quiso dar más detalles sobre la economía de México, pero se mostró feliz del precio del dólar frente al peso.

Claudia Sheinbaum ha sostenido que la estabilidad y fortaleza del peso son un reflejo directo de la solidez de la economía nacional y de la confianza que los inversionistas internacionales tienen en el país.

Ha destacado que este entorno de estabilidad financiera se mantiene incluso frente a las presiones internacionales.

Claudia Sheinbaum resalta el buen desempeño del peso frente al dólar

Claudia Sheinbaum utiliza el buen desempeño de la moneda como una herramienta política para refutar las críticas de sus opositores, quienes habían pronosticado un colapso financiero o un manejo incorrecto de las finanzas públicas.

Para su administración, las variaciones menores en el tipo de cambio son consideradas dinámicas normales del mercado que no generan nerviosismo.

Además, considera que factores como la continuidad del T-MEC y la llegada de nuevas inversiones brindan certidumbre cambiaria a largo plazo.

Claudia Sheinbaum percibe el valor del peso no solo como un indicador económico positivo, sino como una validación de su gestión y de la estabilidad estructural de México.