AT&T emitió un comunicado dirigido a todos los clientes del servicio de radio de Nextel en México, para que soliciten los reembolsos de los cobros indebidos que realizó esta compañía entre 2008 y 2012.

De acuerdo con la información, el proceso tiene su origen en la denuncia impulsada por Profeco que determinó que Nextel incurrió en prácticas irregulares como cargos por servicios no contratados.

Reembolsos de Nextel: AT&T invita a usuarios entre 2008 y 2012 a solicitarlos (Foto: Internet)

AT&T hará reembolso a clientes de Nextel por cobros entre 2008 y 2012

Tras años de litigio, la empresa AT&T tendrá que reparar el daño a los clientes de Nextel que sufrieron prácticas irregulares durante el periodo de 2008 y 2012 como:

Cargo de servicios no contratados

Tarifas no autorizadas

Cobros excesivos

La resolución dicta que los usuarios afectados podrán recibir la devolución del monto cobrado indebidamente, además de intereses generados y una compensación adicional.

AT&T informó que los exclientes interesados deberán registrarse para acceder a este beneficio, ya que es necesario proporcionar información que acredite la relación contractual con Nextel durante los años señalados.

Los usuarios deben acudir al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la CDMX y preguntar por la acción 271/2022 o comunicarse con la colectiva LM Krasovsky Asociados.

AT&T hará reembolso a clientes de Nextel por cobros entre 2008 y 2012 (AT&T MX)

Este caso representa uno de los procesos de compensación colectiva más relevantes en el sector de telecomunicaciones en México, al involucrar a miles de usuarios afectados por prácticas comerciales indebidas.