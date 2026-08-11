La cifra de muertos por el terremoto en Colombia aumentó a más de 220 personas luego de más de 24 horas de la tragedia, mientras los equipos de emergencia realizan las labores de rescate y búsqueda.

El sismo en Colombia ocurrió durante la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7.4. El fenómeno provocó daños importantes en distintas zonas del país, dejando edificios y viviendas afectados.

Suman más de 220 muertos por el terremoto en Colombia

De acuerdo con el balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el terremoto en Colombia ha dejado al menos 224 muertos y cientos más de personas heridas.

Aumenta la cifra de muertos por terremoto en Colombia: ya son más de 220 (Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia)

El terremoto generó escenas de pánico en varias ciudades, donde edificios tuvieron que ser evacuados como medida preventiva y en algunas zonas se registraron interrupciones en servicios e infraestructura.

Además de los 224 muertos que ha dejado, hasta ahora, miles de habitantes permanecen desaparecidos tras el terremoto en Colombia, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate.

Fuentes extraoficiales señalan que 3 mil 975 personas continúan sin ser localizadas, por lo que el balance de víctimas mortales se actualizará paralelo al avance en las labores en las zonas afectadas.

Cabe mencionar que el terremoto registrado el pasado lunes se ha convertido en una de las principales emergencias registradas en Colombia durante 2026, autoridades mantienen el estado de emergencia.