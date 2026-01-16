¿Quién es Sebastián Valverde? Nuevo director general de Google México

El 15 de enero de 2026, Google México dio a conocer el nombramiento de Sebastián Valverde como su nuevo director general.

Esto gracias a sus 15 años de experiencia en Google en los que ha sido clave para Estados Unidos e Hispanoamérica.

Sebastián Valverde es un directivo latinoamericano, quien ha trabajado por más de 15 años en Google.

Su basta experiencia en el mundo de la tecnología le ha valido ser parte de diversas empresas, siendo Google la más importante con más de una década de dedicación.

¿Qué edad tiene Sebastián Valverde?

De acuerdo con su perfil profesional, Sebastián Valverde tiene aproximadamente 45 años de edad.

¿Quién es es la esposa de Sebastián Valverde?

Sebastián Valverde sí se encuentra casado, aunque en entrevistas no brinda más detalles de su vida privada.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Valverde?

Sebastián Valverde mantiene su vida personal privada, por lo que no se cuenta información que permita precisar si tiene hijos.

¿Qué estudió Sebastián Valverde?

Sebastián Valverde cuenta con una formación académica especializada en negocios y tecnología.

¿En qué ha trabajado Sebastián Valverde?

Sebastián Valverde tiene más de 20 años de experiencia profesional, destacando en empresas como Telmex Argentina y Grupo Clarín.

Puntualmente cuenta con más de 15 años siendo parte fundamental de Google.

Google México dio a conocer que Sebastián Valverde asumirá funciones como nuevo director general a partir del 26 de enero de 2026.

El principal objetivo de este nombramiento será consolidar a México como “polo de talento e innovación a nivel global“.

Por tal motivo, el nuevo director general de Google México tendrá la tarea de fortalecer vínculos en nuestro país, en medio de un crecimiento acelerado de servicios tecnológicos.

Sebastián Valverde destacó que buscará llevar los servicios y soluciones que ofrece Google a más rincones de México , dando resultados positivos a nuestra sociedad.