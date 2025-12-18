Google eliminó restricciones sobre sistemas operativos en celulares en México.

La oferta de sistemas operativos en nuestro país cambiará gracias a una nueva resolución.

Confirman que Google elimina restricciones sobre sistemas operativos en celulares en México

La Comisión Nacional Antimonopolio en México anunció que Google eliminará restricciones que tenía sobre sistemas operativos en celulares.

Con ello, el dominio de Android terminaría, ya que ahora los fabricantes de celulares podrán vender dispositivos con sistemas operativos distintos.

“Derivado de la resolución de la Comisión Antimonopolio, Google eliminará ciertas restricciones contractuales que imponía a fabricantes de dispositivos móviles, por lo que ahora podrán fabricar y distribuir dispositivos con sistemas operativos diferentes a Android libremente.” Comisión Nacional Antimonopolio

Smartphone Android (Pexels )

La intención de la Comisión Antimonopolio es incentivar la competencia en el mercado de sistemas operativos.

Con dichas medidas, se espera que las alternativas para los fabricantes se amplíen.

Además de que se reducirán “costos asociados a diferentes configuraciones tecnológicas”.

Actualmente, cuando un usuario adquiere un celular, el sistema operativo que viene es Android; gracias a las medidas de la Comisión Antimonopolio, esto cambiará.

¿Qué beneficios tiene que Google elimine restricciones sobre sistemas operativos en celulares en México?

La Comisión Antimonopolio reveló qué habrá un impacto positivo luego de que Google elimine restricciones sobre sistemas operativos en celulares.

Los beneficios que habrá son los siguientes:

Mayor diversidad de sistemas operativos y servicios para que los consumidores elijan en sus dispositivos

Más libertad para los fabricantes de celulares para diseñar y comercializar sus productos

Ecosistema más abierto que fomente la innovación y nuevas aplicaciones entre los desarrollo de software