Te platicamos quién fue Alfredo Achar Tussie, empresario fundador de Comex y filántropo que dejó un legado importante como el Papalote Museo del Niño.

El mundo empresarial está de luto al confirmarse la muerte de Alfredo Achar Tussie.

¿Quién fue Alfredo Achar Tussie?

Alfredo Achar Tussie fue un empresario y filántropo mexicano. Su carrera es conocida principalmente por fundar Comex y Papalote Museo del Niño.

Alfredo Achar Tussie, empresario y filántropo (Especial)

¿Qué edad tenía Alfredo Achar Tussie?

Al momento de su muerte, Alfredo Achar Tussie tenía 85 años de edad. Nació el 18 de marzo de 1941, era originario de la Ciudad de México.

¿Quién fue la esposa de Alfredo Achar Tussie?

El empresario Alfredo Achar Tussie estaba casado con Paz de Levy Achar.

Alfredo Achar Tussie, empresario y filántropo (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Alfredo Achar Tussie?

Se sabe que Alfredo Achar Tussie fue padre de cuatro hijos:

Linda Achar de Levy

Allegra Achar de Amkie

Elías Achar

Marcos Achar

Alfredo Achar Tussie, empresario y filántropo (Especial)

¿Qué estudió Alfredo Achar Tussie?

No se conoce el grado de estudios que tenía Alfredo Achar Tussie.

En 2023, la Facultad de Economía y Negocios le otorgaría el Doctorado Honoris Causa por ser promotor del desarrollo social y combatir la pobreza.

Alfredo Achar Tussie, empresario y filántropo (Especial)

¿En qué trabajó Alfredo Achar Tussie?

Alfredo Achar Tussie comenzó desde 1959 su carrera empresarial en diversos puestos.

En 1961, Achar Tussie se incorporó a Comercial Mexicana de Pinturas, COMEX, teniendo un gran impacto en la organización.

A lo largo de su estancia en COMEX, Aldredo Achar Tussie ocupó los cargos de:

Director General Corporativo

Presidente del Consejo de Administración

Presidente Ejecutivo

Para 1994 creó la Fundación ProEmpleo Prodcutivo, organización que busca combatir el desempleo a través de la capacitación y asesoría para el trabajo.

Hacia 1997, Alfredo Achar Tussie estableció la Fundación Activa AC.

En 1999 sería parte delComité Técnico del Fideicomiso Privado Provivah y un año después fundó el Fondo Nacional de Becas (FONABEC).

Alfredo Achar Tussie destacaría por ser de los fundadores del Papalote Museo del Niño.

De igual forma, fue consejero de diversas instituciones como:

Valorum

Institución de Fondos de Inversión

Banco Nacional de México

Banca Mifel

Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación

Instituto Nacional de Solidaridad

Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social

La trayectoria de Alfredo Achar Tussi fue reconocida con la medalla al merito empresarial en 1995 y el Premio Eugenio Garza Sada de FEMSA en 2007.

Alfredo Achar Tussie, empresario y filántropo (Especial)

Muere el empresario y filántropo, Alfredo Achar Tussie, a los 85 años

Hoy 24 de abril se confirmó la muerte de Alfredo Achar Tussie a los 85 años de edad.

Vía redes sociales, la Fundación ProEmpleo que ayudó a crear Alfredo Achar Tussie escribió un mensaje lamentando la noticia y destacando el legado del empresario mexicano:

“Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro fundador, Alfredo Achar. Su legado vive en nuestros valores y en la convicción de seguir construyendo con propósito. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Gracias por todo, Don Alfredo. Descanse en paz.” Alfredo Achar Tussie

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT) también lamentó la sensible muerte de Alfredo Achar Tussie.

A las condolencias para el fundador de Comex y Papalote igualmente se han sumado instituciones y personalidades del sector empresaria en México.