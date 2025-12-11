Tras la exigencia del Senado, Google eliminó la campaña engañosa que ocupaba la imagen falsa de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir inversiones y compra de acciones de Pemex.

A través de una carta dirigida al senador Adán Augusto López, Google notificó que ya se había atendido el tema con “extrema seriedad” y se eliminó la campaña engañosa en YouTube.

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Google elimina campaña con imagen falsa de Claudia Sheinbaum tras solicitud del Senado

Google anunció que la campaña en la que se utilizó la imagen falsa de la presidenta Claudia Sheinbaum para promocionar inversiones y compra de acciones de Pemex ya fue eliminada.

En respuesta a la carta del Senado, Google aseguró que las cuentas de los usuarios que estaban promoviendo estas campañas con imagen falsa de Claudia Sheinbaum fueron suspendidas.

“Este asunto se ha tratado con extrema seriedad y se han eliminado los anuncios infractores y suspendido las cuentas publicitarias en virtud de la política de Representación engañosa”. Google

De acuerdo con la información, en Youtube circulaba una campaña en la que la Claudia Sheinbaum prometía ganancias de hasta más de 100 mil pesos mensuales con una inversión en Pemex.

El Senado señaló que que este contenido había sido realizado mediante inteligencia artificial y estaban utilizando la imagen de la presidente Claudia Sheinbaum para cometer fraude.

La empresa Google reiteró su compromiso de seguir monitoreando esta situación respecto a la imagen falsa de Sheinbaum y reformar la verificación de videos y anuncios que infrinjan sus políticas.