Google México dio a conocer hoy jueves 15 de enero el nombramiento de Sebastián Valverde como su nuevo director general.

A través de un breve mensaje en redes sociales, Google señaló que la designación de Sebastián Valverde representará “el inicio de un nuevo capítulo en México”.

Sebastián Valverde va por talento e innovación como nuevo director general de Google México

Este jueves, Google México dio a conocer que Sebastián Valverde asume funciones como nuevo director general.

Destacaron que el principal objetivo de esta decisión es que dentro de sus funciones logre consolidar a México como “polo de talento e innovación a nivel global“.

Sebastián Valverde asume como director general de Google México (marketersbyadlatina)

Un comunicado mencionó que el nombramiento de Sebastián Valverde tiene lugar debido a los más de 20 años de experiencia con los que cuenta en el mundo de la tecnología, 15 de ellos siendo parte fundamental de Google.

El enfoque de Sebastián Valverde ha estado situado en el mercado de habla hispana, así como en sectores clave para Estados Unidos.

Por tal motivo, el nuevo director general de Google México tendrá la tarea de fortalecer vínculos con clientes e instituciones en nuestro país, toda vez que los tiempos actuales presentan un crecimiento acelerado de servicios tecnológicos.

Sebastián Valverde apuntó tras su nombramiento que otra tarea a realizar será la de poder llevar los servicios y soluciones que ofrece Google a más rincones de México , generando así resultados positivos para la sociedad.

Cabe señalar que la designación de Valverde es parte de un importante proceso de transición para Google México, el cual comenzó con movimientos en sus directivos desde 2020.