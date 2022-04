Llamó la atención que un hombre llamado Paolo Salerno fue corrido mientras ocupaba una curul en la Cámara de Diputados, ello en el marco de la discusión de la reforma eléctrica.

Pero ¿Quién es Paolo Salerno? Y sobre todo, ¿Por qué se le señala de ser cabildero? o ¿De quién representa intereses?

De entrada, quien lo llevó al Pleno de la Cámara y lo sentó en una curul fue la diputada por Michoacán, Edna Gisel Díaz Acevedo, integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

Para legisladores y legisladoras de Morena y aliados en la Cámara de Diputados ello es muestra de los intereses de la oposición, particularmente de los del PAN, responden a intereses de empresas.

Tuit Morena (@PartidoMorenaMx)

Paolo Salerno trabaja en empresas especializadas en el mercado eléctrico

A Paolo Salerno se le señala de ser cabildero de la empresa Enel. Dicha firma es una de las señaladas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de aprovechar el esquema de autoabasto para hacer negocio a costa de las finanzas de la empresa mexicana.

De acuerdo con su cuenta pública de Twitter, Salerno es:

Managing Partner de Salerno y Asociados, una consultora y asesora legal especializada en el mercado eléctrico

Coordinador del Comité de Energía de la Cámara Italiana de Comercio en México.

Coordinador del Comité de Derecho Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE).

¿A qué se dedica la empresa Enel?

Por su parte, Enel Group tiene como sede la ciudad de Roma, Italia, y se describe como “the power company that is changing the face of energy”, es decir, “la compañía eléctrica que está cambiando la cara de la energía”.

Enel se creó en 1965 en Italia y llegó a México en 2008 como Enel Green Power. Tiene sus oficinas en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Reforma eléctrica abordará el tema de autoabastecimiento

Cabe recordar que las denuncias sobre la figura de autoabastecimiento se basan en que los privados aprovechan esa figura para vender energía, con infraestructura de la CFE, cuando únicamente tendrían que usarla para su abastecimiento.

De acuerdo con los dichos de diversas voces durante las charlas informativas, ello pone en desventaja a las familias frente a las empresas que aprovechan esa figura para tener energía más barata y peor aún, venderla entre ellos.

Paolo Salerno participó en parlamento abierto de la reforma eléctrica

De acuerdo con el registro de actividades, Paolo Salerno participó en los foros de la reforma eléctrica, que buscaron escuchar en una serie de sesiones a empresarios, académicos, expertos y funcionarios, a favor o en contra de la reforma eléctrica.

Paolo Salerno (Captura de Pantalla)

Dicho parlamento abierto se llevó a cabo entre los meses de enero y febrero y en un primero momento se planteó que servirían para profundizar la discusión del tema y enriquecer la propuesta de reforma.

Debido a que el día anterior no se llevó a cabo la discusión de la reforma eléctrica, se espera que sea el domingo 17 de abril cuando se aborde.