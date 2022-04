El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco, advirtió que estará en la votación del domingo para emitir su voto contra la reforma eléctrica.

Así lo señaló tras la suspensión de la sesión de este lunes, la cual fue reprogramada para el domingo 17 de abril.

El ex deportista olímpico mostró su molestia por tal razón, debido a que el objetivo tras esa decisión, afirmó, es que los diputados no acudan a votar.

Ante ello recordó que el domingo estará en la votación para asegurar participación.

“Estamos enojados porque veníamos justamente a defender lo que venimos hablando y diciendo y nos cancelan la sesión y la van a pasar para el domingo. Lo que quienes hacer es que la gente falte y que no votemos, pero qué creen estamos comprometidos y aquí vamos a estar” Rommel Pacheco. Diputado PAN

Bajo el lema de “la reforma eléctrica no va’' y al estilo de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rommel Pacheco también llevó su colchón inflable para dormir en la Cámara de Diputados, lo cual bromeó con su compañera, la diputada Saraí Núñez, de Guanajuato.

Rommel Pacheco (IG Rommel Pacheco)

Rommel Pacheco está en contra de no cambiarle “ni una coma” a la reforma eléctrica

Rommel Pacheco votará en contra de la reforma eléctrica, por lo cual, al igual que otras bancadas de oposición, buscan asegurar su voto en contra.

El objetivo de llevar colchones inflables, colchonetas y cobija para dormir en sus oficinas es por un posible bloqueo a las afueras de la Cámara de Diputados.

En un video de su canal de YouTube, adelantó que votará en beneficio de los mexicanos.

Consideró que no hay una necesidad de cambiar la constitución sino de mejorar leyes secundarias.

“Esa ley no debe pasar como está” Rommel Pacheco. Diputado PAN

Dijo que no hay ley perfecta por lo que no es correcto decir que a esa ley no se le va a cambiar una sola coma.

Rommel Pacheco dijo que el objetivo que prioriza es beneficiar a la gente con el precio de la luz accesible.

El diputado panista manifestó que se ha informado con expertos para tomar esa decisión.

¿Por qué Yucatán tiene una tarifa alta en el pago de luz?

En una charla con el consultor Aaron Ojeda, dijo que para la península de Yucatán no aplica el tema de hidroeléctricas porque la zona tiene ríos subterráneos.

Sus opciones son viento, sol o combustóleo, por lo que tienen la oportunidad de potenciar las energías limpias, en lugar de la última opción.

La razón por la que es más cara la luz en la península de Yucatán es por lo anteriormente explicado, que hace que se transporte la energía por las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).