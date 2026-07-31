Kirk Bangstad es un empresario, productor cervecero y activista político estadounidense. Es fundador y propietario de Minocqua Brewing Company, una cervecería de Wisconsin que ha ganado notoriedad por combinar la producción de cerveza artesanal con un marcado activismo de corte liberal.

En julio de 2026, Bangstad volvió a ser noticia luego de que las autoridades de Wisconsin iniciaran un proceso para revocar los permisos de operación de su cervecería, tras una serie de controversias relacionadas con publicaciones y mensajes políticos dirigidos contra el presidente Donald Trump.

¿Quién es Kirk Bangstad?

Kirk Bangstad es un empresario estadounidense que ha convertido a Minocqua Brewing Company en una de las marcas de cerveza artesanal más reconocidas por su activismo político.

Además de su faceta empresarial, ha participado en campañas electorales y ha impulsado organizaciones políticas enfocadas en promover causas progresistas.

A lo largo de su carrera también ha trabajado como consultor en estrategia, mercadotecnia y desarrollo económico. Asimismo, ha mantenido una presencia constante en medios de comunicación y redes sociales como comentarista de temas políticos en Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Kirk Bangstad?

Kirk Bangstad tiene 49 años de edad. Nació el 2 de febrero de 1977.

¿Quién es la pareja de Kirk Bangstad?

No existe información pública reciente y verificable sobre una pareja actual de Kirk Bangstad. Diversas fuentes señalan que es viudo.

¿Qué signo zodiacal es Kirk Bangstad?

Kirk Bangstad es del signo Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Kirk Bangstad?

No existe información pública verificable que indique que Kirk Bangstad tenga hijos.

¿Qué estudió Kirk Bangstad?

Kirk Bangstad cuenta con formación en ciencias políticas y artes.

Obtuvo un Bachelor of Science in Government por la Universidad de Harvard.

Realizó estudios de posgrado en Vocal Performance en la Northwestern University.

¿En qué ha trabajado Kirk Bangstad?

Kirk Bangstad ha desarrollado una trayectoria como empresario, consultor, productor cervecero, activista político y cantante profesional, desempeñándose en distintos sectores antes de fundar su cervecería.

Entre los principales cargos y actividades de su carrera destacan: