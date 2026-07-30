Mike D, el icónico integrante de los Beastie Boys, sorprendió a todos sus fans en México con el anuncio de su esperado regreso a la CDMX con un concierto en Barba Azul.

Lo mejor de todo es que este concierto de Mike D en Barba Azul de CDMX representa la presentación oficial de su primer proyecto sin el resto de los Beastie Boys.

¿Cuándo será el concierto de Mike D de Beastie Boys en Barba Azul de CDMX?

El concierto de Mike D en CDMX, sin los Beastie Boys, será el próximo 13 de agosto a las 8:00 p.m. en el Barba Azul, ubicado en la calle Simón Bolívar 291, en la colonia Obrera .

Mike D de Beastie Boys en Barba Azul (@miked)

Los boletos para Mike D se venderán a partir del 31 de julio a las 11:00 horas mediante la plataforma Boletia y en las taquillas de Barba Azul en la CDMX.

No habrá preventa para el concierto del integrante de los Beastie Boys; mientras que los precios serán revelados el mismo día que inicie la venta de entradas.

De momento no se ha mencionado que vaya a haber telonero o algún invitado especial; no obstante se sabe que el rapero ha colaborado con muchos artistas de la escena nacional.

Por lo que no se descarta que haya alguna sorpresa el día del evento. Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.

Mike D de Beastie Boys (@miked)

Mike D traerá su álbum solista al concierto en Barba Azul de CDMX

Lo que más emociona del concierto de Mike D de Beastie Boys en Barba Azul en CDMX, es que presentará su primer proyecto solista ante el público.

“Thank You”, el álbum de Mike D sin el resto de Beastie Boys, se estrenará el 28 de agosto, unos días después de su concierto en Barba Azul en CDMX.

Quienes asistan a la presentación serán de los primeros en escuchar algunos de los temas de la producción en vivo, algo que ningún fan se puede perder.

Se espera que el setlist incluya tanto canciones de los Beastie Boys, como de “Thank You”, manteniendo el equilibrio entre las dos facetas del cantante.