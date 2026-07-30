El restaurante de hamburguesas Wendy’s regresa a CDMX con una nueva sucursal en Paseo de la Reforma, cuya inauguración será el martes 4 de agosto.

La sucursal en Paseo de la Reforma es la primera después de diez años fuera de la capital, aunque se espera la apertura de otros 50 restaurantes de Wendy’s en CDMX.

Wendy’s CDMX sería la sucursal número 48 en todo México; la primera en abrir sus puertas fue en Jalisco, aunque también espera expandirse a toda América Latina.

Wendy's regresa a la CDMX con una sucursal en Paseo de la Reforma (Óscar Report)

Wendy’s CDMX: ubicación y cómo llegar a su primera sucursal en Paseo de la Reforma

¿En dónde está la primera sucursal Wendy’s en CDMX? Su ubicación exacta es Paseo de la Reforma 250, colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque la página de Wendy’s CDMX no han compartido los detalles, su sucursal estará en la plaza Capital Reforma, frente a la Glorieta de los Desaparecidos (o Glorieta del Ahuehuete).

Para llegar a Wendy’s en Paseo de la Reforma se puede descender en las estaciones Hamburgo de la Línea 1 y 7 del Metrobús CDMX.

Wendy’s CDMX: Menú y precios esperados en su primera sucursal en Paseo de la Reforma

De momento, Wendy’s no ha dado a conocer otros detalles sobre su primera sucursal en CDMX. Sin embargo, se espera que su menú sea el mismo que en el resto de México.

En cuanto a las hamburguesas:

Dave’s Sencilla

Dave’s Doble

Dave’s Triple

Big Bacon Clásica

Baconator

Son of Baconator

Bacon Jalapeño Melt

Pollo clásico

Pollo Spicy

Pollo a la plancha

Pollo Club

Wendy’s CDMX también ofrecería:

Nuggets de pollo

Ensalada César con o sin pollo

Chili

Papas fritas

Papas con chili y queso

Papas Baconator

Helados y malteadas

Referente a los precios, en sucursales de Guadalajara, Jalisco, los costos de la hamburguesa van desde los 165 pesos, por una hamburguesa regular de carne.

Se sabe a su vez que la primera sucursal de Wendy’s CDMX integrará el concepto Future Fresh, con espacios modernos y pedidos digitales, parte del inicio de su expansión en CDMX.