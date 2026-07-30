Jim Farley, director ejecutivo de Ford, aseguró que la llegada de fabricantes chinos al mercado automotriz de Estados Unidos es inevitable.

En una reunión con empleados de la compañía automotriz, los fabricantes chinos podrían ingresar al mercado estadounidense en un lapso de cinco a diez años.

Esto en medio del impulso de políticas de prohibición de venta de autos de fabricación china en Estados Unidos.

Ford señala que no se puede mantener fuera a los fabricantes chinos

De acuerdo con Reuters, el director de Ford compartió con sus empleados la importancia de prepararse para la posibilidad de que los fabricantes chinos ingresen al mercado de Estados Unidos en un lapso de cinco a diez años.

Asimismo, señaló que existe una gran competitividad en los fabricantes chinos de autos como la empresa BYD, con quien compiten en el desarrollo de una familia de vehículos eléctricos asequibles diseñada para igualar costos y eficiencia de las chinas.

Por su parte, Bill Ford señaló que no se puede confiar en las políticas arancelarias que actualmente se acercan al 100% para los autos eléctricos chinos.

En cambio, señaló, Ford debe de “vencerlos en su propio terreno” en lugar de esperar “mantenerlos fuera para siempre” del mercado estadounidense.