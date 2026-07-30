La polémica Minocqua Brewing Company, cervecería artesanal de Estados Unidos, perdió su licencia para fabricar y vender cerveza tras una resolución del Departamento de Ingresos de Wisconsin.

La medida llega meses después de que la empresa, propiedad del activista Kirk Bangstad, generara indignación al prometer cerveza gratis el día de la muerte del presidente Donald Trump.

La polémica alcanza a Minocqua Brewing Company: revocan su licencia (Especial)

Autoridades señalaron irregularidades fiscales y de distribución, mientras Kirk Bangstad denunció persecución política por sus posturas progresistas.

La pérdida de permisos representa el golpe más severo para la cervecería Minocqua Brewing Company desde su fundación en 2005-2006.

Autoridades de Wisconsin señalan violaciones a la ley de Minocqua Brewing Company

De acuerdo con la resolución estatal, Minocqua Brewing Company incurrió en diversas irregularidades relacionadas con la distribución de cerveza producida fuera de Wisconsin, además de presuntas infracciones fiscales y administrativas vinculadas con la venta de sus productos.

Sin embargo, Kirk Bangstad rechazó las acusaciones y aseguró que la decisión responde a una persecución política por sus posturas progresistas y por el activismo que ha impulsado desde su empresa.

El empresario anunció que impugnará la revocación de la licencia ante los tribunales.

Kirk Bangstad, propietario de la Minocqua Brewing Company (Especial)

Minocqua Brewing, una cervecería convertida en plataforma política

Fundada en la localidad de Minocqua, Wisconsin, la empresa dejó de ser únicamente una cervecería artesanal para convertirse en una marca abiertamente ligada al activismo político de izquierda.

Kirk Bangstad ha utilizado la compañía para promover campañas a favor del Partido Demócrata, financiar organizaciones progresistas y vender productos con mensajes políticos.

Incluso creó un comité de acción política (Super PAC) para respaldar candidatos y causas contrarias al movimiento encabezado por Donald Trump.

Productos con mensajes políticos de Minocqua Brewing Company (Especial)

Desde hace varios años, el empresario también mantiene disputas legales con autoridades locales por permisos de operación, uso de suelo y regulaciones comerciales, conflictos que han derivado en diversos procesos judiciales.

La pérdida de la licencia representa el golpe más severo para Minocqua Brewing Company desde su fundación.

Mientras el gobierno de Wisconsin sostiene que la medida obedece exclusivamente al incumplimiento de la legislación sobre bebidas alcohólicas, Kirk Bangstad insiste en que se trata de una represalia por la postura política que ha adoptado públicamente Minocqua Brewing Company contra Donald Trump.