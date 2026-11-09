Maestros mezcaleros tradicionales y organizaciones vinculadas al sector impulsan una reforma integral en la NOM-070 para fortalecer la protección del mezcal como patrimonio biocultural y garantizar mejores condiciones para las comunidades productoras.

El mezcal no nació en una fábrica ni en una oficina de certificación. Nació en las comunidades, en los campos de maguey y en las manos de quienes aprendieron este oficio de sus padres y abuelos. José Heraclio de Lucas González, Moderniza IEPS

La propuesta para reformar la NOM-070 plantea modificaciones que abarcan desde la composición del destilado y los mecanismos de certificación hasta la transparencia en el etiquetado, la sustentabilidad ambiental y la participación de los productores en la toma de decisiones.

Los impulsores sostienen que los cambios buscan preservar la autenticidad del mezcal, proteger los conocimientos tradicionales y asegurar una distribución más justa de los beneficios económicos.

Cabe señalar que en agosto de 2026 comenzó a circular un anteproyecto de reforma a la NOM-070 cuyo origen es incierto para maestros mezcaleros y organizaciones como Moderniza IEPS.

Creo que lo primero que deberíamos saber, como comunidad y como mexicanos, en un ejercicio de transparencia, es quién propuso ese anteproyecto. Es evidente que una iniciativa de este tipo no surgió simplemente de alguien de la Dirección General de Normas; alguien la trabajó y la impulsó. ¿Quién la propuso? ¿A quién se le ocurrió? En un acto de transparencia, la autoridad debería informar quién se acercó a plantear los cambios, ya sea una persona o una empresa, y explicar que recibió esa propuesta y que la someterá a discusión. Eso sería lo correcto, en lugar de presentar directamente un anteproyecto sin explicar de dónde viene. José Heraclio de Lucas González, Moderniza IEPS

NOM-070 del mezcal: exigen transparencia sobre autores de la reforma y consulta a productores

El eje democrático de la propuesta de reforma a la NOM-070 demanda una consulta regional in situ y transparente en todas las zonas mezcaleras de México, abriendo foros directos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Durango, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.

Los maestros mezcaleros sostienen que la Secretaría de Economía no puede limitar la participación a publicaciones en el Diario Oficial de la Federación ni a reuniones con corporativos multinacionales, exigiendo además la creación de un censo nacional de productores de mezcal para regular el sector partiendo de su realidad social y económica.

La propuesta impulsada por los maestros mezcaleros tradicionales y la organización Moderniza IEPS, representada por José Heraclio de Lucas González, plantea una reforma a la NOM-070 integral centrada en la protección biocultural del mezcal y la justicia para las familias campesinas.

Se supone que los gobiernos de la transformación han defendido a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas. Sin embargo, la mayoría de las comunidades que producen mezcales tradicionales y campesinos en México son indígenas: mixtecas, zapotecas, chontales y de distintas regiones de Michoacán y Guerrero, entre otras. Por eso, habría que consultar a estas comunidades. José Heraclio de Lucas González, Moderniza IEPS

Propuestas para la actualización de la NOM-070: Crear la figura de Mezcal Tradicional Campesino

En el núcleo de esta iniciativa de reforma a la NOM-070 se exige mantener de manera obligatoria que todo destilado comercializado como mezcal sea 100% azúcares de maguey, rechazando cualquier intento de autorizar hasta un 15% de azúcares ajenos como caña o maíz.

Un destilado que obtiene parte de su alcohol de azúcares ajenos al maguey no debería comercializarse como mezcal 100% agave. José Heraclio de Lucas González, Moderniza IEPS

Asimismo, la postura se opone firmemente al reconocimiento de los mezcales cristalinos como nueva categoría oficial, al considerar que la decoloración y filtrado posterior son artificios comerciales que distorsionan el perfil sensorial y la identidad tradicional de la bebida.

Quieren incorporar los mezcales cristalinos, y creo que es un tema que debería discutirse, en lugar de intentar sorprender a la gente con esta propuesta sin consultar a nadie. José Heraclio de Lucas González, Moderniza IEPS

Para garantizar la honestidad frente al consumidor, la propuesta exige diferenciar claramente entre un ensamble tradicional —donde distintas especies de maguey se co-procesan juntas desde la cocción hasta la destilación— y las mezclas en frío de destilados terminados provenientes de diversos lotes o estados, solicitando que estas últimas se declaren con absoluta transparencia en el etiquetado.

También se plantea permitir mezclas de mezcales de distintos estados. Es decir, se podría combinar un mezcal de Oaxaca con uno de Durango y elaborar la mezcla que cada productor quiera. Considero que esto es muy grave, porque se corre el riesgo de perder la identidad y las características de los productos de cada región, además de afectar a los pequeños productores y poner en peligro su permanencia. José Heraclio de Lucas González, Moderniza IEPS

Paralelamente, se busca defender la dignidad del productor obligando a que las botellas incluyan el nombre del maestro o maestra mezcalera, el municipio de origen, la especie de maguey utilizada y el número de lote, impidiendo que las marcas comerciales invisibilicen a los verdaderos creadores del destilado.

En cuanto a las categorías de producción, la iniciativa plantea crear la figura oficial de Mezcal Tradicional Campesino e incorporar un tope de hasta 1,000 litros mensuales para la categoría artesanal.

Con esto se busca evitar que grandes industrias utilicen etiquetas artesanales únicamente por emplear baterías de alambiques de cobre en serie, protegiendo así la escala real del trabajo campesino.

Propuestas contrapuestas: industrial vs maestros mezcaleros (Gemini)

Parámetros fisioquímicos del mezcal: Mezcaleros piden acompañamiento técnico

Respecto a la operatividad y la ciencia, los productores solicitan esquemas de certificación accesibles y proporcionales con tarifas diferenciadas y acompañamiento técnico, impidiendo que la burocracia desplace a familias rurales que carecen de internet o infraestructura vial.

Además, se impulsa la actualización de parámetros fisicoquímicos para elevar los límites permisibles de metanoles y furfurales, dado que los valores vigentes fueron copiados de normas europeas de enología y terminan penalizando a los mezcales tradicionales de alta graduación.

Esta perspectiva se complementa con una exigencia de sustentabilidad biocultural, orientada a proteger los agaves silvestres, fomentar la conservación de semillas y evitar la devastación ambiental provocada por los monocultivos de agave.