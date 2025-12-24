Aunque mucho se ha hablado de David Zaslav como el líder indiscutible de Warner Bros., una de sus personas más cercanas es Gunnar Wiedenfels, director financiero de la compañía.

Gunnar Wiedenfels se ha destacado por ser parte importante en la actual gestión de Warner Bros., además de que sería uno de los mayores beneficiados de la venta del estudio.

¿Quién es Gunnar Wiedenfels

Gunnar Wiedenfels es el director financiero de Warner Bros. Discovery, responsable de supervisar las actividades de planificación y análisis financiero, contabilidad, auditoría interna, tesorería, impuestos, adquisiciones y relaciones con inversores.

Gunnar Wiedenfels (Warner Bros. Discovery)

¿Qué edad tiene Gunnar Wiedenfels?

Gunnar Wiedenfels nació el 6 de septiembre de 1977 en Alemania, actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gunnar Wiedenfels?

Gunnar Wiedenfels está casado con Helma Wiedenfels desde 2006.

¿Qué signo zodiacal es Gunnar Wiedenfels?

Al haber nacido el 6 de septiembre, Gunnar Wiedenfels es del signo de Virgo.

Gunnar Wiedenfels (Warner Bros. Discovery)

¿Cuántos hijos tiene Gunnar Wiedenfels?

Gunnar Wiedenfels y Helma Wiedenfels tienen 4 hijos e hijas:

Laura Wiedenfels

Moritz Wiedenfels

Henry Wiedenfels

Anna Charlotte Wiedenfels

¿Qué estudió Gunnar Wiedenfels?

Gunnar Wiedenfels estudió informática empresarial en la Universidad de Mannheim y se doctoró en la Universidad RWTH de Aquisgrán.

¿En qué ha trabajado Gunnar Wiedenfels?

Gunnar Wiedenfels trabajó en McKinsey & Co. en Hamburgo en 2004. En 2009, se incorporó a ProSiebenSat.1 Media SE en Múnich; desempeñándose en ambos casos como director ejecutivo.

En 2017, pasa a ser el director financiero de Discovery, tras mudarse a Estados Unidos. Puesto que mantiene hasta el día de hoy, ya como Warner Bros. Discovery y siempre bajo la dirección de David Zaslav.

Gunnar Wiedenfels se llevará una ganancia millonaria con la venta de Warner Bros.

De acuerdo con el reporte más reciente, si se llega a cerrar el trato de la venta de Warner Bros., Gunnar Wiedenfels se llevaría una ganancia de 144 mdd (2.5 mil mdp) en efectivo, así como acciones de la compañía.

Siendo Gunnar Wiedenfels uno de los mayores beneficiados de la venta de Warner Bros., esto debido precisamente a las acciones que ya tiene del estudio y los bonos que adquiriría por la transacción.

No solo eso, en caso de que se respete a Warner Bros. como estudio independiente, Gunnar Wiedenfels se convertiría en el CEO de la parte televisiva de la empresa.

Recordemos que antes de la venta, Warner Bros. planeaba dividirse, una parte encargada de las franquicias, streaming y cine, dirigida por David Zaslav; y la otra dedicada a los canales de televisión, dirigida por Gunnar Wiedenfels.