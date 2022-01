Pablo González de los Santos, aspirante al sindicato de Pemex, acusa que César Pecero es el candidato de Carlos Romero Deschamps

El aspirante al sindicato de Pemex, Pablo González de los Santos, acusó que César Pecero es el candidato de Carlos Romero Deschamps.

Desde el inicio de la semana, en las mañaneras se dio un espacio de 5 minutos para que los aspirantes al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Durante su turno, Pablo González acusó que los sindicatos están llenos de corrupción y que de esto no está exento el de Pemex.

“César Pecero Lozano…(y Carlos Romero Deschamps) vienen trabajando en contubernio, pues quieren sacar ellos que supuestamente César Pecero es un candidato de izquierda” Pablo Gonzáles de los Santos

Pablo González de los Santos acusa a César Pecero de participar en el Pemexgate en 2006

Pablo González acusó que César Pecero Lozano participó en el fraude del Pemexgate desde 2006 y que con el apoyo de Deschamps no se puede competir con un “piso parejo”.

“Él (fue parte de) quienes también participaron en el fraude desde 2006″ Pablo Gonzáles de los Santos

Asimismo, pidió que se investigue a las personas que participaron en el fraude del Pemexgate y acusó que no ha habido un avance.

Gonzáles de los Santos aprovechó sus 5 minutos en la conferencia mañanera del 26 de enero para quiero señalar que, César Pecero y Ricardo Aldana, en contubernio con Carlos Romero Deschamps, fueron quienes aprobaron la reforma energética de Peña Nieto.

Además, acusó que los que considera, son los candidatos del ex líder del sindicato, están siendo beneficiados con recursos que los otros candidatos no cuentan y consideró que no hay campañas con “piso parejo”.

Pablo González de los Santos también acusa a Ricardo Aldana de ser candidato de Carlos Romero Deschamps

Por otra parte, Pablo González de los Santos también acusó a Ricardo Aldana de ser candidato de Carlos Romero Destchamps.

Asimismo, aseguró que no debería participar en las elecciones del sindicato de Pemex debido a que es un trabajador de confianza.

“Ya se presentó Ricardo Aldana, el candidato de Romero Deschamps. Es un señor que no cumple con los requisitos, está confirmado, se acreditó que él es un trabajador de planta, pero de confianza. Él no debe estar participando en estas elecciones” Pablo Gonzáles de los Santos

Gonzáles de los Santos hizo un llamado al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a aclarar el porqué se está interviniendo en las elecciones donde sólo pueden participar trabajadores sindicalizados.

“Yo por mi parte, hago un llamado al disector de Petróleos Mexicanos de que aclaren el porqué la paraestatal está interviniendo de esta manera en unas elecciones que solamente pueden participar los trabajadores sindicalizados” Pablo Gonzáles de los Santos

Pablo González de los Santos agradece espacio en la mañanera de AMLO

José Luis Gómez Hernández, Pablo González de los Santos, Gerardo David Herrera Malagón, Esteban Izquierdo Avalos y Jorge Martínez, aspirantes al Sindicato de Pemex (Fotografía Cortesía / Fotografía Cortesía)

Pablo González de los Santos agradeció el espacio en la mañanera de AMLO para presentar su posicionamiento y aclaró que esos 5 minutos sería toda su campaña.

El aspirante indicó que no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer una campaña y que incluso se les dio solo una semana para prepararse y presentarse.

Sin embargo, aseguró que se mantienen en la lucha a pesar de que Carlos Romero Deschamps mantiene el control en el sindicato de Pemex.

“Nos hemos mantenido nosotros en la lucha y no vemos ahora que haya un piso parejo…Carlos Romero Deschamps sigue teniendo el control del sindicato petrolero. No nos han dejado participar de la manera correcta que es, simplemente nos dieron una semana. No contamos con los recursos, con los medios con los que ellos hoy se están moviendo” Pablo Gonzáles de los Santos

Por ello, agradeció al presidente el espacio de 5 minutos que se les otorgó en la conferencia en nombre de todos sus compañeros que representan la disidencia.

También resaltó que son los candidatos como César Pecero quienes representan la corrupción y del PRI que aún queda en Pemex.