Es el fin de una era en X, pues la inteligencia artificial Grok dejó de estar disponible para todos los usuarios y ahora será exclusiva de los planes de pago.
Desde el 12 de marzo de 2026, quienes intentaron hacer consultas recibieron un aviso de que la herramienta Grok solo funciona con suscripción premium.
Aunque no hubo anuncio oficial, la medida responde a la estrategia de Elon Musk de dar a conocer primero el funcionamiento de Grok y después trasladarlo a cuentas de pago ya optimizadas.
Grok solo estará disponible en suscripción premium de X
Aunque usuarios reportan que no se anunció de manera oficial, desde este 12 de marzo Grok solo podrá responder a usuarios con suscripción premium de X.
Los usuarios de X se dieron cuenta de esto cuando quisieron hacer algunas consultas a Grok y esta les arrojó el mensaje que solo está disponible en planes de pago.
Al parecer la implementación gratuita de Grok solo fue un plan de Elon Musk para dar a conocer el funcionamiento de su programa de inteligencia artificial.
Ahora que ya es conocido, además de que en teoría ya está optimizado, el servicio ha sido movido a las cuentas premium debido a su naturaleza y opciones que da al usuario.
Obviamente muchos usuarios de X no están de acuerdo con esta medida, sobre todo porque nunca hubo un anuncio o aviso al respecto.
¿Cuánto cuesta la suscripción premium para usar Grok en X?
Si quieres seguir usando Grok en X, deberás de pagar lo siguiente en los planes que hay disponibles:
- Suscripción Premium: 106 pesos al mes
- Suscripción Premium+: 810 pesos al mes
Con cualquiera de estos planes ya tendrás acceso a las respuestas de Grok en X, así como al resto de las opciones que tiene disponible para los usuarios.
Además de otras ventajas que ofrecen las suscripciones, como el estar verificado y no tener límite de caracteres en tus publicaciones de la red social.
No hay detalles de que se vaya a liberar en el futuro una versión gratuita, por lo que esta será la única manera de acceder a la inteligencia artificial, hasta nuevo aviso.