A través de sus redes sociales oficiales, AT&T México lamentó la muerte de Rafael Espeleta Cuéllar, hijo de su distribuidor Rafael Espeleta Tejada y Teresa Cuéllar León.

El accidente automovilístico ocurrió el pasado 13 de marzo de 2026 en Valle de Bravo, en donde también murió el hijo del CEO de BBVA, Diego Osuna Miranda.

AT&T expresa sus condolencias a su distribuidor Rafael Espeleta por la muerte de su hijo

El pasado 13 de marzo se dio a conocer la muerte de Diego Osuna Miranda de 17 años, hijo del CEO de BBVA México, quien murió en un accidente en la carretera en Valle de Bravo.

Junto a él también murieron Rafael Espeleta Cuéllar de 17 años, golfista juvenil en la AGVM e hijo del distribuidor de AT&T México, y Edwin Gabriel Rangel Luna.

AT&T México da sus condolencias por la muerte de Rafael Espeleta, hijo de su distribuidor (@ATTMx / X )

De acuerdo a la información, el accidente fue un choque frontal entre una Chevrolet Suburban negra blindada con placas 54AXAD en la que viajaban cinco jóvenes, y un camión de carga Isuzu blanco, autotransporte federal.

El conductor del camión, de 19 años de edad, fue detenido y llevado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar responsabilidades y abrió una carpeta de investigación para aclarar las causas.

Todo indica un posible rebase indebido o cruce de carril, según versiones preliminares; la carretera en donde ocurrió el accidente quedó cerrada en ambos sentidos por varias horas.