Rafael Espeleta Tejeda es el CEO de Prime Communications México, empresa de telecomunicaciones y distribuidor autorizado de AT&T.

Es un ejecutivo mexicano del sector de telecomunicaciones con más de dos décadas de experiencia en la industria móvil y de servicios inalámbricos.

¿Quién es Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México?

Rafael Espeleta Tejada, ejecutivo mexicano del sector de telecomunicaciones con más de dos décadas de experiencia en la industria móvil y de servicios inalámbricos, es un reconocido directivo y consultor mexicano con amplia experiencia en comunicación estratégica, relaciones públicas y gestión de crisis.

Actualmente se desempeña como director ejecutivo (CEO) de la operación mexicana de Prime Communications, una empresa internacional que opera tiendas y servicios de telecomunicaciones, especialmente como distribuidor autorizado de AT&T.

Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México (Especial)

Como CEO de Prime Communications México, lidera una firma especializada en conectar marcas con sus audiencias a través de estrategias de comunicación integral.

Desde 2018 lidera la expansión de Prime Communications en México, supervisando el crecimiento de tiendas, la estrategia comercial y las alianzas con operadores de telecomunicaciones.

Se sabe que antes de llegar a este cargo, ocupó puestos directivos en varias compañías relevantes del sector móvil en México.

¿Qué edad tiene Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México?

No existe información pública sobre la edad exacta o fecha de nacimiento de Rafael Espeleta Tejada en fuentes abiertas.

Sin embargo, se sabe que estudió su licenciatura entre 1990 y 1995, por lo que se estima que nació aproximadamente entre 1971 y 1974, lo que lo situaría alrededor de los 50-55 años aproximadamente.

¿Quién es la esposa de Rafael Espeleta Tejada?

Se sabe que Rafael Espeleta Tejada está casado con Teresa Cuéllar León.

Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México (Especial)

¿Quiénes son los hijos de Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México?

Recientemente se dio a conocer la muerte del hijo de Rafael Espeleta Tejeda, Rafael Espeleta Cuéllar de 17 años de edad, quien murió en un accidente automovilístico en la carretera de Valle de bravo.

Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México, y Edwin Gabriel Rangel Luna, también viajaban en el auto accidentado.

¿Qué estudió Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México?

Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México, cuenta con una sólida formación académica orientada a la comunicación y la gestión.

Es egresado de la licenciatura de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1990-1995)

También ha complementado su formación con estudios de posgrado y diplomados en áreas de Alta Dirección y Comunicación Corporativa, lo que le ha permitido escalar a posiciones de liderazgo en agencias globales como:

Programa D1 de Alta Dirección en IPADE Business School (2007-2008).

¿En qué ha trabajado Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México?

El currículum de Rafael Espeleta Tejada, actual CEO de Prime Communications México, es extenso y destaca por su paso por algunas de las agencias de comunicación más importantes del mundo:

Prime Communications México - CEO desde 2018

AT&T México - Vicepresidente de Desarrollo de Canales Estratégicos y Ventas Indirectas y Vicepresidente de Planeación Estratégica y Supply Chain

Grupo Iusacell - Vicepresidente de Terminales y Logística y Vicepresidente de Planeación Estratégica y Dispositivos

Nextel México - Director de Operaciones de Marketing (2005-2010)

Alestra - Gerente de Interconexión (1996-2005)

Además, Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México, ha estado relacionado a proyectos empresariales propios, como la firma Somnio, en la que ha participado como fundador o presidente.