Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, murió en un accidente carretero en el tramo Toluca-Valle De Bravo, a la altura del paraje del “El Ramal”, en Amanalco.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente carretero ocurrió durante la tarde del viernes 13 de marzo 2026, dejando un saldo de tres jóvenes muertos y dos más heridos.

Tres jóvenes murieron y dos más resultaron heridos en el accidente en Valle de Bravo

Los reportes policiales informaron que en el accidente carretero estuvieron involucradas dos unidades con placas 54AXAD y C27BKU, las cuales habrían colisionado de frente a la altura del kilómetro 44.

Una de las unidades sería una Suburban negra en la que se transportaban cinco jóvenes, entre ellos Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, quien murió a causa de la colisión.

En total, los jóvenes que murieron fueron identificados como:

Rafael

Edwin Gabriel

Diego Osuna Miranda

Los otros dos ocupantes de la Suburban negra, de sólo 17 años de edad, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Por estos hechos, el Consejo Coordinador Empresarial externó sus condolencias a los padres del joven Diego Osuna Miranda; Eduardo Osuna, Director General de BBVA México y la Sra. Norma Miranda.

Muere hijo del CEO de BBVA México

Investigan choque en el que murió Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación por el accidente en Valle de Bravo en el que murió Diego Osuna Miranda.

Se sabe que el segundo vehículo involucrado sería de autotransporte federal, conducido también por un joven de 19 años de edad, originario del municipio de Villa de Allende.