A través de un video en redes sociales, el administrador de Generación Z se deslinda de la marcha que fue convocada para el 15 de noviembre, asegurando que no tienen nada que ver con ello.

“Quisiera hacer esta difusión en respuesta a las últimas publicaciones que ha habido en redes sociales referente a la visión de nuestro movimiento. En muchas páginas nos han relacionado con movimientos de visión conservadora, de visión de ultraderecha. Hago este comunicado para expresar públicamente que nosotros no tenemos ninguna relación con ese tipo de movimientos, también quisiera expresar públicamente que como movimiento Generación Z no nos vamos a presentar el 15 de noviembre a marchar” Administrador de Generación Z

¿Qué dijo el administrador de Generación Z sobre la marcha del 15 de noviembre?

En un video subido a redes, administrador del servidor de Generación Z quien se identificó como Iván alías “Mero perro”, realizó un comunicado a modo de respuesta ante las últimas noticias que revelan que habrá una marcha el próximo 15 de noviembre a nombre de su movimiento:

El admin del servidor #GeneraciónZ SE DESLINDA de las cuentas de X/Twitter que llaman a manifestarse el 15 de noviembre y asegura que ese movimiento NO tiene nada que ver con…

De acuerdo con el video de Iván, quien se dijo ser el administrador de Generación Z, el movimiento que convoca a una marcha para el 15 de noviembre en CDMX, “está cooptado por un grupo que no representa nuestros intereses”.

Además también comentó que entendían las problemáticas sociales en México eran complejas, pero que se necesitaba un enfoque integral que ataquen los problemas de raíz y no solo superficialmente o con discursos.

El administrador de Generación Z también hizo público que “nos deslindamos de cualquier cuenta en Twitter”.

“Si bien hubo alguna confusión respecto a la ideología al principio, el movimiento se está gestando y como representante del servidor, hago público que nosotros no tenemos relación con ningún movimiento de derechas, no tenemos relación con ningún tipo de ideología fascista, conservadora que busque cooptar o capturar nuestra molestia o disgusto acerca de la situación social del país” Administrador de Generación Z

Finalizando el comunicado en video, el administrador de Generación Z reiteró que su colectivo no marchará el 15 de noviembre en CDMX, “y me deslindo totalmente de cualquier cuenta en Twitter”; además aseguró que pulirán la congruencia de sus comunicados e ideales.