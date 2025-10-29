Personas con visas de trabajo en Estados Unidos, presidido por Donald Trump, ya no tendrán extensión automática de su permiso por cuestiones de seguridad.

El Departamento Nacional de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) informó que para aquellos que deseen su permiso de trabajo actualizado deberán hacerlo con anticipación de 180 días.

Estados Unidos ya no tendrá extensión de permisos de trabajo automática

Miles de trabajadores en Estados Unidos que están de forma ‘legal’ ya no tendrán la oportunidad de extender permiso de trabajo de forma automática como sucedía antes.

El DHS informó que a partir del 30 de octubre, la forma automática para renovación o extender un permiso de trabajo en Estados Unidos queda revocada.

A través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) se detalló que la DHS está priorizando la seguridad en Estados Unidos así que revisará detalladamente los antecedentes de aquellos trabajadores que deseen extender su visa de trabajo.

Donald Trump (Alex Brandon/AP / AP)

Es así que trabajadores que deseen una extensión de su permiso en Estados Unidos, tendrán que hacerlo con una anticipación de 180 días en la oficina correspondiente.

Por otra parte, Joseph Edlow, director de Uscis, señaló que extranjeros deberán entender que trabajar en Estados Unidos es “un privilegio, no un derecho” por lo que tienen que someterse a la nueva regla.

Finalmente, aseguraron que quitando la extensión automática del permiso de trabajo se prevendrá el “fraude” y se detectará a extranjeros maliciosos para ser expulsados de Estados Unidos.