Arturo Béjar es un ingeniero de software mexicano-español especializado en seguridad informática y protección de usuarios en plataformas digitales.

Durante más de dos décadas ha trabajado en algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, como Yahoo! y Facebook (Meta).

En 2023 cobró relevancia internacional tras comparecer ante el Senado de Estados Unidos, donde aseguró que directivos de Meta, incluido Mark Zuckerberg, conocían los riesgos que Instagram representaba para niños y adolescentes, pero no implementaron las medidas necesarias para reducir esos daños.

¿Quién es Arturo Béjar?

Arturo Béjar es un ingeniero de software con una amplia trayectoria en el desarrollo de herramientas de seguridad para plataformas digitales. Su carrera comenzó en México y posteriormente continuó en Silicon Valley, donde participó en proyectos relacionados con protección de usuarios, infraestructura tecnológica y combate al abuso en línea.

En Facebook dirigió el área de Integrity and Care, encargada de desarrollar herramientas para prevenir el acoso, el abuso sexual, las autolesiones y otros riesgos que enfrentaban los usuarios, especialmente menores de edad.

Años después decidió denunciar públicamente que muchas de esas medidas dejaron de utilizarse, convirtiéndose en una de las voces más críticas de Meta en materia de seguridad infantil.

¿Cuántos años tiene Arturo Béjar?

La fecha de nacimiento de Arturo Béjar no ha sido dada a conocer públicamente, por lo que se desconoce su edad exacta.

¿Quién es la pareja de Arturo Béjar?

Arturo Béjar mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Béjar?

No es posible determinar el signo zodiacal de Arturo Béjar, ya que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Béjar?

Arturo Béjar tiene dos hijos.

Ha explicado que las experiencias de una de sus hijas en Instagram lo motivaron a regresar como consultor de Meta y, posteriormente, a denunciar los riesgos que enfrentan los adolescentes en las redes sociales.

¿Qué estudió Arturo Béjar?

Arturo Béjar estudió la licenciatura en Matemáticas en el King’s College de Londres.

De acuerdo con su propia biografía, realizó sus estudios con apoyo económico de Steve Wozniak, cofundador de Apple.

¿En qué ha trabajado Arturo Béjar?

Arturo Béjar ha desarrollado una carrera como ingeniero de software, especialista en seguridad digital y asesor en protección de usuarios, colaborando con algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo.

Entre los principales cargos y proyectos de su trayectoria destacan: