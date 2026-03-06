El Gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la inauguración de la 4ta. Edición del Foro Forbes de Economía y Negocios, un espacio clave de análisis donde se reafirmó la importancia de la coordinación entre el Gobierno y la iniciativa privada.

Este encuentro, que congregó a líderes de los sectores público y privado, destacó el dinamismo de la entidad como el motor económico de México. Durante su intervención, el mandatario estatal subrayó que el “Modelo Nuevo León” representa una fórmula de éxito que prioriza la fuerza del sector económico como eje fundamental para multiplicar el bienestar y la inversión.

Samuel García consolida el liderazgo económico de Nuevo León

A más de cuatro años de gestión, la administración estatal ha logrado superar las metas establecidas, manteniendo a la entidad en el primer lugar de todos los indicadores económicos.

El Gobernador explicó que este avance es fruto de un esfuerzo conjunto donde las empresas actúan como un motor generador de empleos de calidad, permitiendo al estado superar cualquier crisis de manera coordinada.

Actualmente, Nuevo León suma 270 parques industriales y ostenta cifras récord en formalidad laboral, exportación de vehículos y creación de nuevas empresas.

Esta fortaleza industrial es motivo de orgullo para el Gobierno, que se compromete a seguir brindando las condiciones de certeza y seguridad para que la inversión local y extranjera continúe expandiéndose sin límites.

Samuel García inaugura Foro Forbes 2026: "La IP es el mejor aliado de NL" (Cortesía)

En un diálogo con la dirección editorial de Forbes México, Samuel García enfatizó que la promoción internacional de la entidad ha sido clave para atraer 117 billones de dólares en inversión extranjera. Este flujo de capital no solo genera riqueza, sino que consolida a Nuevo León como un nodo estratégico de innovación tecnológica y desarrollo industrial frente a los desafíos globales.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mandatario envió un mensaje de confianza a los futuros visitantes, asegurando que encontrarán un entorno totalmente blindado y preparado para el turismo internacional.

El foro también sirvió para analizar tendencias críticas como la infraestructura inteligente, la movilidad sostenible y la digitalización, elementos que definen a Nuevo León como una sede de vanguardia para la inversión y el emprendimiento.