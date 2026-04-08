El Monte de Piedad decidió abrir nuevas sucursales de menor tamaño llamados ‘Montecitos’, luego de 6 meses de la huelga de los trabajadores.

De acuerdo con Nacional Monte de Piedad, busca mantener el bienestar laboral, personal y familiar de sus trabajadores; sin embargo, decidió abrir nuevas sucursales para continuar con el servicio al cliente.

¿Qué son los Montecitos del Monte de Piedad?

Los Montecitos son sucursales pequeñas que Monte de Piedad busca poner en operación para brindar atención más rápida e incursionar en el campo de las casas de empeño privadas y créditos rápidos.

Estas sucursales serán operadas por personal de nueva contratación; sin embargo, no desplazará a ninguno de los trabajadores que ya forman parte de la plantilla.

De acuerdo con Aldo Achar Camacho, director general de Nacional Monte de Piedad, los Montecitos permitirán que la empresa se vuelva más competitiva y con mayor cercanía a los clientes.

Hasta el momento el sindicato no se ha pronunciado respecto a los Montecitos, la forma de otorgar las plazas laborales, salarios o ascensos relacionados con esta nueva estrategia.

¿Cómo operarán los Montecitos de Monte de Piedad?

De acuerdo con el patronato de Monte de Piedad, los Montecitos serán sucursales con una estructura compacta para entrar al mercado de los créditos rápidos y casas de empeño privadas.

Los Montecitos serán operados por trabajadores de nueva contratación, con las plazas de reciente creación:

Auxiliar operativo

Responsable comercial

Responsable operativo

Monte de Piedad aseguró que estas sucursales tendrán procesos más ágiles en:

valuación

otorgamiento de préstamos

atención al cliente

Asimismo, se espera que los Montecitos mantengan el mismo esquema de préstamo prendario; además, mantendrán plazos y refrendos tradicionales y condiciones de recuperación de prendas.

Huelga en Monte de Piedad suma 6 meses sin que se llegue a acuerdos con el sindicato

En el mes de abril la huelga de los trabajadores de Monte de Piedad suma 6 meses, sin que se haya logrado acuerdo con el sindicato.

Nacional Monte de Piedad aseguró que busca el bienestar de sus trabajadores y minimizar el impacto que la huelga tiene en las familias tanto de trabajadores como clientes.

“Para Nacional Monte de Piedad, el bienestar laboral, personal y familiar de quienes integran esta Institución es y seguirá siendo nuestra mayor prioridad. Hoy, después de seis meses, la huelga ha pasado de ser un conflicto laboral a una preocupación real que impacta a miles de familias, dentro y fuera de Monte” Monte de Piedad

Cabe señalar que el patronato ha ofrecido, entre otros temas, un incremento salarial del 5.3%.

Asimismo, Monte de Piedad señaló que este conflicto no resuelve los problemas planteados pero sí impacta directamente en la tranquilidad y el ingreso de quienes dependen de esta empresa.