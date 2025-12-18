El sindicato de trabajadores de Nacional Monte de Piedad decidirán la tarde de hoy jueves 18 de diciembre si levantar o continuar la huelga a dos meses de su inició.

El 2 de octubre, estalló la huelga en Nacional Monte de Piedad debido a que la empresa no ha cumplido con los acuerdos firmados desde 2024, derivados del paro organizado en febrero de dicho año.

Huelga en Nacional Monte de Piedad: Votación sindical se lleva a cabo y esto se sabe

Acorde con lo que se dio a conocer, alrededor de las 13:00 horas se sometería a votación sindical si se aceptan las condiciones para levantar la huelga de Nacional Monte de Piedad tras dos meses de negociación.

Asimismo, este 18 de diciembre continua la reunión que comenzó desde el miércoles 17 de diciembre entre el secretario general del sindicato, Arturo Zayún con la dirección de Nacional Monte de Piedad.

Al respecto, el vocero del Sindicato del Monte de Piedad, Fernando Fuentes señaló a medios que todavía no se puede confirmar si la huelga se va a levantar.

Aunque la reunión de este jueves 18 de diciembre les parecía prometedora con referente a las propuestas del Contrato Colectivo de Trabajo, que se ha pedido se mantenga como acuerdo de ambas partes .

Huelga en Monte de Piedad (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué pasará con las prendas empeñadas de seguir la huelga? Nacional Monte de Piedad responde

En caso de rechazar el acuerdo, las sucursales de Nacional Monte de Piedad seguirán cerradas de manera indefinida sin embargo, la empresa de empeño respondió qué pasa con las prendas.

Mediante video, Atención al Cliente de Nacional Monte de Piedad explicó que pese a la huelga, las prendas quedan resguardadas además de que la Comisión por custodia no se cobra .

Por lo mismo, no habrá dicho cargo adicional a los artículos empeñados, en consecuencia invitan que, de reflejarse, se llame a servicio al cliente para hacer la aclaración y corrección.

Sin embargo, también explicaron a sus clientes que pese a no estar en contrato, Nacional Monte de Piedad otorgará un refrendo adicional, junto con otros beneficios que darían a conocer de manera personal.