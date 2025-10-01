El Nacional Monte de Piedad (NMP) entró en huelga y anunció la suspensión de sus servicios a partir del primer minuto de este 1 de octubre.

El Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad dijo que la huelga estalló debido a que la institución se negó a cumplir los compromisos pactados en el Acuerdo Modificatorio CTT (Contrato Colectivo de Trabajo) en 2024.

Ante el conflicto por la huelga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que las autoridades laborales han puesto a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y dialogo para procurar el acercamiento de las posturas.

Secretaría del Trabajo llama al diálogo ante huelga en el Monte d ePiedad

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo que los mecanismos de conciliación y diálogo tienen el objetivo de acercar posturas en un marco de respecto y reconocimiento mutuo.

“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reitera su disposición para colaborar con ambas representaciones en encontrar a la brevedad soluciones a este conflicto, respetando los derechos de las y los trabajadores y procurando la viabilidad de una institución emblemática de México como es Nacional Monte de Piedad”, dijo en un comunicado la noche del 30 de septiembre.

La Secretaría del Trabajo detalló que el conflicto viene de cuatro años de diferencias internas y recordó que existe un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y que a pesar de avances surgieron diferencias en la interpretación, lo que dio paso a nuevas controversias.

Monte de Piedad anuncia suspensión de actividades hasta nuevo aviso

El Monte de Piedad pidió a sus usuarios a estar pendientes de la reanudación de sus servicios, no obstante, aseguró que sus artículos en empeño están resguardados e inventariados.

El Monte de Piedad dijo que los pagos por medios electrónicos sí estarán vigentes por ejemplo mediante:

Mi Monte App

Web

Banamex desde su banca en línea o en sucursal

Tiendas Oxxo

Transferencia vía SPEI

En caso de querer hacer el pago para desempeño, este entrará en vigor y el artículo quedará en resguardo hasta el restablecimiento del servicio sin comisiones por almacenaje.