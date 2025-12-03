Trabajadores del Nacional Monte de Piedad cumplen dos meses en huelga por el incumplimiento del Acuerdo Modificatorio Contrato Colectivo de Trabajo firmado en febrero de 2024.

El sindicato de Monte de Piedad sostuvo una huelga en febrero de 2024 que culminó con la firma de este acuerdo, pero se ha violado el tratado y esto es lo que exigen los empleados.

Trabajadores de Monte de Piedad están en huelga. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Esto exigen los empleados de Monte de Piedad; llevan dos meses en huelga

Cientos de empleados de Monte de Piedad cumplieron dos meses en huelga, pues la empresa no habría cumplido las demandas que fueron firmadas en los acuerdos firmados en 2024.

Cerca de mil 900 empleados piden el respeto al Acuerdo Modificatorio Contrato Colectivo de Trabajo de 2025, que pone fin a la asignación unilateral de plazas y ascensos sin tomar en cuenta al sindicato.

Dado que el acuerdo respecto a la asignación de plazas y ascensos se ha violado, los trabajadores de Monte de Piedad han cerrado 302 sucursales en todo el país y permanecerán así hasta nuevo aviso.

Los trabajadores que mantienen la huelga señalan que no han recibido sueldo en dos meses, lo que ha afectado a su economía y acusan que el personal de confianza sí ha cobrado su salario.